МАГАТЭ уведомлено об атаке ВСУ на машинный зал Запорожской АЭС

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об атаке украинского БПЛА по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

По ее словам, место нанесенного удара располагается в нескольких метрах от реактора.

Как подчеркнула Яшина, машинный зал является критически важным для энергоснабжения систем безопасности станции, несмотря на то, что она работает в режиме "холодного останова".

"Сложно сказать о конкретном замысле организаторов атаки, однако сам факт удара по объекту атомной станции свидетельствует о пренебрежении принципами ядерной безопасности", – добавила она.

ВСУ атаковали машинный зал ЗАЭС 30 мая. В результате никто не пострадал, однако после взрыва в стене появилась дыра.

В настоящее время все системы станции функционируют в штатном режиме. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон на площадке ЗАЭС находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.

