Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 19:35

Происшествия

МАГАТЭ уведомлено об атаке ВСУ на машинный зал Запорожской АЭС

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об атаке украинского БПЛА по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

По ее словам, место нанесенного удара располагается в нескольких метрах от реактора.

Как подчеркнула Яшина, машинный зал является критически важным для энергоснабжения систем безопасности станции, несмотря на то, что она работает в режиме "холодного останова".

"Сложно сказать о конкретном замысле организаторов атаки, однако сам факт удара по объекту атомной станции свидетельствует о пренебрежении принципами ядерной безопасности", – добавила она.

ВСУ атаковали машинный зал ЗАЭС 30 мая. В результате никто не пострадал, однако после взрыва в стене появилась дыра.

В настоящее время все системы станции функционируют в штатном режиме. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон на площадке ЗАЭС находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика