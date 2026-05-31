31 мая, 06:57

Habertürk: часть побережья Черного моря в Турции окрасилась в коричневый цвет

Побережье Черного моря в турецкой провинции Гиресун окрасилось в коричневый цвет. Об этом сообщает местный телеканал Habertürk.

Как отмечают эксперты, причиной такого явления стали сильные ливни. Потоки дождевой воды, стекающие через ручьи, изменили цвет прибрежной акватории.

Наиболее заметные изменения были зафиксированы в устьях рек Аксу и Батлама, впадающих в море.

Ранее в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что вода в Черном море станет комфортной для купания только ко второй половине июня. Это связано с тем, что в этом году температура воздуха держится ниже средних многолетних значений, из-за чего море прогревается медленно.

