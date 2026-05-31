31 мая, 09:58
В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 10% к концу года
Центробанк России может снизить ключевую ставку до 10% к концу 2026 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я полагаю, что 10% все-таки такая реальная величина. Хотя мы видим, что инфляционные процессы, к сожалению, пока не позволяют Центральному банку делать решительные шаги и снижать ключевую ставку", – цитирует его ТАСС.
По словам парламентария, по текущей динамике снижения роста цен, ключевая ставка должна находиться на уровне 11–12%.
Депутат предположил, что регулятор будет действовать аккуратно.
24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Как пояснили в ЦБ, внутренний спрос начал соответствовать возможностям увеличения предложения товаров и услуг, но устойчивый рост цен еще сохраняется в пределах 4–5% в годовом исчислении.
Как позднее подчеркнула глава Банка России Эльвира Набиуллина, пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось. В связи с этим в регуляторе допустили дальнейшие паузы в этом процессе.
