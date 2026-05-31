Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 09:58

Политика

В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 10% к концу года

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Центробанк России может снизить ключевую ставку до 10% к концу 2026 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я полагаю, что 10% все-таки такая реальная величина. Хотя мы видим, что инфляционные процессы, к сожалению, пока не позволяют Центральному банку делать решительные шаги и снижать ключевую ставку", – цитирует его ТАСС.

По словам парламентария, по текущей динамике снижения роста цен, ключевая ставка должна находиться на уровне 11–12%.

Депутат предположил, что регулятор будет действовать аккуратно.

24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Как пояснили в ЦБ, внутренний спрос начал соответствовать возможностям увеличения предложения товаров и услуг, но устойчивый рост цен еще сохраняется в пределах 4–5% в годовом исчислении.

Как позднее подчеркнула глава Банка России Эльвира Набиуллина, пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось. В связи с этим в регуляторе допустили дальнейшие паузы в этом процессе.

"Деньги 24": эксперт назвал средние ставки по вкладам на 27 апреля

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика