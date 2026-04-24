ЦБ заявил об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки в РФ

Пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Инфляция по нашему анализу идет в верхней части прогнозного диапазона, и да, наверное, при прочих равных это означает меньшее пространство для снижения ставки", – сказала глава регулятора.

По ее словам, для более резкого понижения ключевой ставки необходимо снижение инфляции ниже цели, а также рост безработицы. Но этого пока не наблюдается, указала Набиуллина.

Набиуллина отметила, что ключевая ставка защищает доходы граждан, при этом ее повышение позволяет разорвать "порочный круг" постоянного роста цен.

"Представьте, если бы мы не повышали ставку, когда цены начинают расти. Что в этот момент происходит? Производители начинают повышать цены, потому что они видят высокий спрос, люди в этот момент требуют повышения заработных плат, и начинается замкнутый круг", – привела пример Набиуллина.

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Как пояснили в ЦБ, внутренний спрос начал соответствовать возможностям увеличения предложения товаров и услуг, но устойчивый рост цен еще сохраняется в пределах 4–5% в годовом исчислении. Также сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

