Диетолог Соломатина назвала личинки мух суперфудом будущего

Высокотехнологичные фермы, где из личинок мух делают протеин, появились в столице. Почему насекомых стали активно добавлять в еду и кому такой рацион противопоказан, разбиралась Москва 24.

Белковый бриллиант?

Насекомые могут стать едой будущего, в частности личинки мух, заявил телеканалу Москва 24 сооснователь столичной компании по выращиванию личинок Сергей Макаров.

Последние используются для производства корма для животных, жира, муки или спортивного питания. Чтобы личинки были пригодны к применению, их откармливают до нужных размеров, запекают в печи и перемалывают. По словам производителей, в итоговом продукте содержится до 60% белка.

По словам Макарова, чтобы воспроизвести подходящие для употребления в пищу личинки, используют мух, образ жизни которых сильно отличается от других представителей вида.





Сергей Макаров сооснователь компании по выращиванию личинок У них нет ротового аппарата, они только рождаются, спариваются, откладывают яйца и погибают. Вот и вся их жизнь, такая незамысловатая.

Эксперт отметил, что основное направление в пищевой индустрии не просто высушенные и перемолотые насекомые, а именно производство гидролизата белка, то есть набора аминокислот.

"Сами личинки перерабатываются целиком – там нет отходов. Поэтому экономически целесообразнее выращивать личинки и делать из них белок и удобрения, чем содержать большое производство птицы, где есть какие-то отходы плюс антибиотики, болезни", – убежден Макалов.



Впервые о пользе личинок как суперфуда Организация объединенных наций (ООН) заговорила в 2013 году. В ее докладе было сказано, что миру нужен альтернативный вариант источника белка, который поможет спасти планету от голода. По данным экспертов объединения, в настоящее время в пищу употребляется свыше 1 900 видов насекомых, включая жуков, гусениц, пчел, ос, муравьев, кузнечиков, саранчи и сверчков. Эти существа есть в рационе уже у 2 миллиардов человек. По мнению ООН, такая еда отличается хорошими вкусовыми качествами и питательными свойствами.







Полезная мука

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 подчеркнула, что личинки мух и других насекомых действительно могут претендовать на статус еды будущего.

По ее словам, не у всех есть возможности для благоприятного выращивания пшеницы, злаков, круп и занятия животноводством, поэтому ученые разрабатывают альтернативные источники питательных веществ.

"Например, выращивают мясо в пробирке или, как в данном случае, используют насекомых – из личинок мух изготавливают муку, богатую белком. Благодаря составу (белок, протеин, кальций, некоторые витамины группы B) и чистому методу приготовления такой продукт считается суперфудом – чистым белком без специфических примесей", – рассказала эксперт.

Соломатина объяснила, что мух для такой муки не ловят на улице: их выращивают в специальных, почти лабораторных условиях. Насекомые лишены каких-либо заболеваний.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Сам формат муки удобен в применении: есть чистую личинку человеку, скорее всего, будет брезгливо, а вот измельченную муку – вполне нормально. К тому же она не обладает специфическими вкусовыми или ароматическими особенностями. Если на упаковке укажут, что продукт получен из сырья животного происхождения, никто не поймет, что это личинки. Уже сейчас его можно использовать при изготовлении хлеба, печенья, консервов и макарон (на 100 граммов замеса с точки зрения здоровья допустимо добавление не более 4 граммов такой муки).

Эксперт уточнила, что этот продукт благоприятно влияет на организм, обогащая его главным образом большим количеством легкоусвояемого белка. Он положительно сказывается на состоянии мышц, а также необходим для синтеза коллагена – основного компонента костей.

"При дефиците элемента волосы становятся тонкими, слабыми, тусклыми, могут выпадать, а ногти – ломкими и расслаивающимися. Кроме того, ослабевает иммунная система: инфекции возникают чаще, протекают тяжелее и дольше, замедляется восстановление после проблем со здоровьем. Кроме того, потребность в белке увеличивается в период болезни и после операций, а также в старшей возрастной группе (с годами белок усваивается хуже)", – подчеркнула врач.

Она уверена, что для здоровых потребителей такой элемент – дополнительный источник пользы, а для людей из вышеперечисленных групп он критически необходим.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Однако у муки из мух есть противопоказания. При диабете с поражением почек высокий уровень белка может усилить гиперфильтрацию. Высокобелковый рацион, в том числе с большим количеством красного мяса, увеличивает поступление пуринов, способствуя повышению мочевой кислоты – ключевого фактора в развитии и обострении подагры. Также стоит избегать употребления такой муки пациентам с заболеванием печени: при выраженной печеночной недостаточности нарушается утилизация аммиака, что приводит к повреждению клеток органа.

Также Соломатина предупредила, что осторожность следует проявлять пациентам с мочекаменной болезнью, поскольку высокое потребление животного белка может увеличить риск рецидива, особенно при недостаточном питьевом режиме.

Беременным и кормящим тоже стоит соблюдать осторожность: ограничения в потреблении белка могут быть связаны с особенностями метаболизма, заключила врач.

