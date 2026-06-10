Прибывшие в Казахстан российские тигры получили клички

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Амурские тигры, которых Москва подарила Астане, получили клички. Взрослых особей назвали Амур и Умит (Надежда), а тигрят – Туран и Уссури, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.

Имена подобрали совместно российская и казахстанская стороны. В ведомстве пояснили, что выбранные имена символизируют сотрудничество двух стран и историческую связь проекта с природой Центральной и Восточной Азии.

Животных из Хабаровска в Алма-Ату доставляли самолетом. Затем на вертолетах тигров привезли в государственный природный резерват "Иле-Балхаш", где их разместили в специально подготовленных вольерах. В настоящее время тигры проходят этап адаптации под постоянным наблюдением специалистов и ветеринарных служб. Хищники успешно осваиваются в новых природно-климатических условиях, их состояние оценивается как стабильное.

Как рассказали ТАСС в Минэкологии, резерват площадью 415 тысяч гектаров, созданный для животных, включает все необходимое материально-техническое оснащение.

После завершения периода адаптации и комплексной оценки состояния животных их начнут готовить к выпуску в естественную среду обитания. Перед этим тигров оснастят спутниковыми ошейниками – это позволит отслеживать их перемещения и обеспечит оперативное сопровождение специалистов.

Взрослых животных можно будет выпустить в дикую природу через два месяца, а подготовку тигрят к этому этапу предстоит продолжать еще в течение года.

Амурские тигры – ближайшие родственники туранских тигров, ранее обитавших на территории Центральной Азии. В Казахстане они вымерли к 1948 году, и теперь за счет этой программы в республике рассчитывают восстановить популяцию.

28 мая президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин после переговоров ознакомились с видеопрезентацией о судьбе амурских тигров, которых Москва подарила Астане. Токаев заявил, что переданные тигры являются "ценным даром" для Казахстана.