"Единая Россия" попросила СК о федеральной проверке после избиения ученого на Урале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Единая Россия" обратилась в Следственный комитет России с просьбой организовать федеральную проверку по факту избиения в Екатеринбурге директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина. Об этом сообщил глава центрального исполкома ЕР, депутат Госдумы Александр Сидякин.

"Подготовил обращение на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Считаю, что нужно разобраться не только по факту вопиющей бойни, но и провести федеральную проверку, что за ОПГ в спортивных костюмах на внедорожниках устраивает в регионе кровавые разборки", – отметил чиновник.

Сидякин также заявил, что виновные в гибели ученого должны понести наказание в соответствии с законом. Он назвал произошедшее трагедией и вызовом для всего общества.

"Эта трагедия – не просто бытовой конфликт. Это настоящий вызов обществу, наглядный пример дикости и правового нигилизма", – подчеркнул парламентарий.

Инцидент произошел, когда Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным осматривал опытные поля. Они заметили детей на квадроциклах, которые ездили по посевам и застряли в грязи. Ученые связались с родителями и договорились довезти ребят до института.

К заведению подъехали четыре машины. Вышедшие из них люди, в том числе отец детей, сразу перешли к агрессивным действиям. Они начали избивать Зезина руками и ногами, сопровождая действия угрозами и нецензурной бранью. Спустя несколько дней он скончался.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.