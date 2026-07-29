Сенаторы США поддержали проект об усилении санкций против России

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Сенат США поддержал законопроект о новых жестких санкциях против России в первом процедурном голосовании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.

Для перехода к дебатам по документу требовалось 60 голосов. В поддержку проекта высказались 75 сенаторов, против – 11. Это позволяет конгрессу начать обсуждение законопроекта.

Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Документ также содержит исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, при условии сокращения закупок.

Кроме того, законопроект вводит санкции против крупнейших российских банков. Инициатива также предписывает президенту США Дональду Трампу обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.

23 июля глава евродипломатии Кайя Каллас объявила о согласовании 21-го пакета санкций против России. Она назвала его самым объемным за последние 4 года.

Рестрикции ввели в тот же день, они затронули 170 российских организаций, 48 физических лиц, 94 российских и 4 иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Более того, под ограничения подпали 14 криптоплатформ из других государств.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия скоро объявит об ответных мерах на 21-й пакет санкций Евросоюза.