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29 июля, 06:58

Политика

В МИД заявили, что Зеленский использует ситуацию с Ираном для пиара

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно создает информационные поводы об угрозах со стороны Ирана, чтобы получить новые финансовые вливания от стран Европы. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Главная задача любых действий, в которые ввязывается Зеленский, – по итогу получить под это деньги, получить под это поддержку", – цитирует дипломата ТАСС.

По словам Мирошника, попытки трактовать любые события заканчиваются одним и тем же призывом о выделении Киеву новых средств.

Дипломат отметил, что европейские лидеры, лично заинтересованные в продолжении конфликта, используют любой повод, чтобы убедить население своих стран в необходимости поддержки Киева. Зеленский, в свою очередь, эти поводы для них создает, притягивая "угрозы" из Ирана, Белоруссии и других стран.

"Есть группа лидеров, которые имеют кровный, зачастую вполне осязаемый интерес в продолжении этого конфликта, часто коррупционный интерес. Им надо побеждать свои парламенты, объяснять, почему нужно выделять очередные 10 миллиардов долларов не на поддержку фермерских хозяйств, а на коррумпированный режим Киева", – пояснил Мирошник.

Украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море 25 июля. В результате случившегося на борту произошел взрыв. Один человек погиб, и один пострадал. Позже Зеленский заявил, что Иран и КНДР якобы уже атаковали Украину.

МИД Ирана осудил произошедшее. Ведомство назвало этот случай нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Глава украинского МИД Андрей Сибига в разговоре с иранским коллегой Аббасом Арагчи заявил, что атака на судно была непреднамеренной и Киев не стремится к эскалации конфликта. В Тегеране призвали украинские власти возместить причиненный ущерб.

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