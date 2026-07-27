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27 июля, 12:38

Политика

Зеленский заявил о нападении Ирана и КНДР на Украину

Фото: Getty Images/NurPhoto/Jakub Porzycki

Иран и КНДР якобы атаковали Украину. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Мы должны быть осторожны. Мы должны сделать все, чтобы никоим образом не открыть новый фронт, но мы должны быть честными: иранцы и северные корейцы уже напали на нас", – сказал глава государства.

В свою очередь, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи высказал мнение, что поддерживающие Украину государства должны ответить за агрессивные действия киевского режима. В частности, за удар по торговому судну в Каспийском море.

Он сравнил поведение украинского президента с действиями анархистов, "которые накануне Первой мировой войны совершали демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу". Багаи призвал "тех, кто стоит над Зеленским, лучше контролировать его". В противном случае последствия увидит весь мир, подчеркнул представитель МИД.

Отношения между двумя странами накалились после того, как украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море 25 июля. В результате случившегося на борту произошел взрыв. Один человек погиб, и один пострадал.

МИД Ирана осудил произошедшее. Ведомство назвало этот случай нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Тегеран подчеркивал, что оставляет за собой право на ответные действия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце февраля 2026 года. Тогда США и Израиль нанесли удары по иранским объектам. Исламская Республика ответила зеркально.

Весной стороны объявили о перемирии, а в начале лета иранская и американская стороны подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в начале июля боевые действия возобновились.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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