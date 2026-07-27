Картаполов назвал слухи о мобилизации в РФ "полетом фантазии" Зеленского

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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной осенней мобилизации в России являются "неограниченным полетом его фантазии". Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он подчеркнул, что сейчас необходимости в проведении мобилизации в стране нет, так как в основном Вооруженные силы комплектуются за счет добровольцев.

Картаполов также связал слова украинского президента с тем, что тот, по его мнению, употребляет наркотики.

Ранее Совфед одобрил закон, расширяющий возможности заключения контракта с ВС РФ для граждан с неснятой или непогашенной судимостью в период мобилизации.

Теперь контракты смогут заключать россияне, осужденные за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере, животных и растений, внесенных в Красную книгу России, а также за незаконный оборот наркотиков.

