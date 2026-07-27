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27 июля, 18:57

Экономика

Россельхознадзор выявил нарушения в продукции животноводства некоторых зарубежных компаний

Фото: 123RF.com/appolegi

Россельхознадзор обнаружил несоответствия нормам ЕАЭС в продукции животноводства ряда зарубежных компаний. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"В ходе лабораторного мониторинга пищевой продукции были установлены несоответствия нормам и требованиям ЕАЭС в животноводческих продуктах, поступивших на территорию России с зарубежных предприятий", – говорится в сообщении.

В частности, в индийской буйволятине эксперты нашли остатки антибиотика – окситетрациклина. Кроме того, в пищевом говяжьем желатине из Китая обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

В связи с этим нарушениями Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в Россию подобной продукции определенных компаний. Требования страны и техрегламенты ЕАЭС не допускают продажу мяса с упомянутыми веществами.

Ранее Россельхознадзор частично снял ограничения на импорт инкубационных яиц из США. Решение коснулось 10 предприятий, находящихся в штате Западная Вирджиния, где улучшилась ситуация с птичьим гриппом.

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