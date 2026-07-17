Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко​

Россельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой временно остановить сертификацию цветов, предназначенных для экспорта в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечено, что в 2026 году объем поставок цветов из Ирана значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в фитосанитарных сертификатах в качестве страны происхождения продукции указан Иран.

В ведомстве обратили внимание, что по внешнему виду и особенностям упаковки поставляемые цветы полностью совпадают с продукцией, которая ранее ввозилась в Россию из Армении. По мнению специалистов, это может указывать на реэкспорт товаров через Иран.

Ранее сообщалось, что с января по май 2026 года США нарастили импорт сыра из России до рекордных 133 800 долларов. Это максимальный показатель с начала ведения статистики в 1992 году. За аналогичный период прошлого года поставки составляли 96 300 долларов, то есть выросли в 1,4 раза.