Покупатели стали получать первые электромобили "Атом"

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Первые электромобили "Атом" передали покупателям. Об этом заявили в пресс-службе компании "Кама", которая разработала модель.

Машины смогли получить те люди, кто оформил бронирование еще на раннем этапе предзаказов.

"До этого производитель направил предзаказчикам приглашения на выдачу электромобилей", – уточнили в пресс-службе.

Выдача будет проходить до 15 октября. До конца года планируется реализовать еще не менее 3 тысяч автомобилей. Заказчикам, в частности, предлагают забронировать машину с выдачей в четвертом квартале 2026 года. Перед покупкой возможен тест-драйв.

Сервисное обслуживание "Атома" работает в таких городах, как Москва, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Набережные Челны, Сочи, Краснодар и Калининград.

Ранее сообщалось, что этот электромобиль могут в дальнейшем использовать в качестве такси. Для этого компании-разработчику нужно получить необходимую документацию.