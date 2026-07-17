Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 20:03

Транспорт

Покупатели стали получать первые электромобили "Атом"

Фото: ТАСС/Алексей Смагин

Первые электромобили "Атом" передали покупателям. Об этом заявили в пресс-службе компании "Кама", которая разработала модель.

Машины смогли получить те люди, кто оформил бронирование еще на раннем этапе предзаказов.

"До этого производитель направил предзаказчикам приглашения на выдачу электромобилей", – уточнили в пресс-службе.

Выдача будет проходить до 15 октября. До конца года планируется реализовать еще не менее 3 тысяч автомобилей. Заказчикам, в частности, предлагают забронировать машину с выдачей в четвертом квартале 2026 года. Перед покупкой возможен тест-драйв.

Сервисное обслуживание "Атома" работает в таких городах, как Москва, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Набережные Челны, Сочи, Краснодар и Калининград.

Ранее сообщалось, что этот электромобиль могут в дальнейшем использовать в качестве такси. Для этого компании-разработчику нужно получить необходимую документацию.

Читайте также


транспортавто

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика