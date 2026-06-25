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25 июня, 13:59

Транспорт

Новый гибридный кроссовер Changan Deepal S07 выйдет на российский рынок

Фото: globalchangan.com

Продажи нового гибридного кроссовера Changan Deepal S07 начнутся на российском рынке, сообщает газета "Известия" со ссылкой на сообщение российского представительства компании-производителя.

Уточняется, что новая модель уже получила "Одобрение типа транспортного средства". Гибрид способен разгоняться до 100 километров в час за 7,7 секунды, а общий запас хода составляет 992 километра. При этом на электротяге автомобиль может проехать до 174 километров, а батарея поддерживает быструю зарядку с 30 до 80% за 30 минут.

Дизайн новинки разработали в Европе под руководством Бертрана Баха, который прежде работал в Volkswagen и General Motors. В автомобиле предусмотрена панорамная крыша площадью почти 2 квадратных метра с электрической шторкой, аудиосистема с 14 динамиками, поворотный дисплей диагональю 15,6 дюйма и другие опции.

В рамках адаптации для российских условий Deepal S07 получил "зимний пакет": подогрев всех сидений, руля, форсунок омывателя, боковых зеркал и заднего стекла. Также кузовные панели авто получат антикоррозийную оцинковку. Гарантия на двигатель составляет 5 лет или 150 тысяч километров, а на батарею – 8 лет или 160 тысяч километров. Сроки начала продаж и цены на авто пока неизвестны.

Ранее в РФ стартовали продажи трех моделей автомобилей отечественного бренда Volga. В линейку автомобилей вошли седан C50, а также кроссоверы K40 и K50. Стоимость седана начинается от 2,89 миллиона рублей, а цена среднеразмерного кроссовера Volga K40 – от 2,74 миллиона рублей. Стоимость флагманского кроссовера Volga K50 оценивается в 4,19 миллиона рублей за пакет "комфорт".

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