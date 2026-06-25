Житель Апатитов обманом получил жилищный сертификат на 2,9 млн рублей

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Житель Апатитов в Мурманской области пошел на мошенничество ради жилищного сертификата, по которому получил 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в мае 2023 года 40-летний мужчина обратился в центр госуслуг в Крыму для оформления жилищного сертификата. Он указал заведомо ложную информацию, включая то, что он экстренно уехал с единственного места постоянного проживания в Херсонской области. При этом мужчина имел гражданство России и с 2011 года постоянно проживал с семьей в Мурманской области.

В результате ему выдали сертификат на более чем 2,9 миллиона рублей. Мужчина предъявил его в Кировске, где ему перечислили социальную выплату.

Прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу по статье о мошенничестве при получении выплат, заведенное в отношении жителя Апатитов. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы сроком на 3,4 года.

Ранее правоохранители в Москве задержали женщину, подозреваемую в краже более 830 тысяч рублей. По данным столичного главка МВД, 46-летний мужчина, выходя из автомобиля, обронил сумку с деньгами, банковскими картами и личными вещами. Вскоре он вернулся на место в поисках пропажи, но своих вещей не обнаружил и обратился в полицию. Подозреваемую в краже задержали.

