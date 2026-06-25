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25 июня, 17:53

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Гейтс рассказал, что у него были романы с россиянками Антоновой и Нигматулиной

Гейтс раскрыл личности двух россиянок, с которыми у него были романы

Фото: ТАСС/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN

Основатель Microsoft Билл Гейтс на слушаниях в Конгрессе раскрыл личности двух российских женщин, с которыми у него были романы. Ими оказались бриджистка Мила Антонова и ученая Карима Нигматулина.

Нигматулина является выпускницей Массачусетского технологического института (MIT). По данным Forbes, ранее она работала ведущим аналитиком в американской компании Intellectual Ventures, где руководила проектами, финансируемыми лично Гейтсом. Позднее она вернулась в Россию и в 2012–2015 годах занимала должности первого заместителя, а затем исполняющей обязанности директора Института Генплана Москвы.

Также в 2023 году The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Гейтс состоял в отношениях с Антоновой. В материале уточнялось, что скандальный американский финансист Джеффри Эпштейн якобы угрожал Гейтсу из-за его отношений с россиянкой.

В начале этого года Гейтс уже признавал, что у него были романы с двумя "русскими женщинами", однако подчеркнул, что они не были жертвами Эпштейна. По словам бизнесмена, он "не делал ничего противозаконного".

Эпштейна арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации, позже он скончался в тюрьме. В январе Минюст США опубликовал более 3 миллионов страниц документов по делу, включая видео и изображения, в которых упоминались в том числе российские политики.

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