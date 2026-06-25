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25 июня, 18:49

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Outside Online: медведь напал на женщину в США после получасового преследования

Медведь напал на женщину в США после получасового преследования

Фото: 123RF.com/dennisjacobsen

В США медведь преследовал туристку более 30 минут, а затем напал на нее. Об этом сообщает Outside Online.

Инцидент произошел 21 июня в природном парке Апекс, недалеко от Денвера. Зверь схватил рюкзак женщины и коснулся ее ноги, оставив царапины. Туристка отпугивала животное палками, камнями и громкими звуками, а также сняла на телефон, как хищник ходил вокруг нее, рассказали спасатели.

Сотрудники Службы охраны дикой природы штата Колорадо подозревают, что медведь утратил естественный страх перед людьми и, возможно, привык к запаху еды. Специалисты временно закрыли природный парк для проведения рейдов по поимке дикого животного.

Если его поймают, то могут усыпить, потому что власти считают, что звери, демонстрирующие такое агрессивное поведение, представляют постоянную угрозу.

Ранее житель Сербии столкнулся с дикими животными, когда отправился на рыбалку на реку Ясеницу у подножия лесистого горного массива. В поисках наживки он зашел в лес и начал разбивать старый пень, но позднее услышал рычание и визг медведицы, которая была вместе с детенышами. Мужчина взобрался на дерево и просидел там более часа, дожидаясь ухода хищников.

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