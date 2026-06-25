Китайцы выстроились в очереди на границе с Россией

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Десятки китайцев выстроились в очереди на автомобильном пункте пропуска "Пограничный" в сторону России, сообщает PRIMPRESS.

Уточняется, что затор начал образовываться 23 июня. Туристическим автобусам пришлось ждать до трех часов на подъезде к пункту Суйфэньхэ – Пограничный. Очевидцы рассказали, что процесс оформления шел медленно. Такая же ситуация сложилась в пункте пропуска Хуньчунь – Краскино, указали журналисты.

С 27 по 29 июня на погранпереходе "Пограничный" планируется провести технические работы. Пропуск транспорта приостановят, а затем возобновят вечером 29-го числа.

Ранее Китай принял решение продлить безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Россияне с обычными загранпаспортами могут попасть в КНР без визы на срок не более 30 дней.

В свою очередь, Россия зеркально продлит безвизовый режим с Китаем на следующий год. В Кремле пояснили, что такой формат въезда показал свою продуктивность.