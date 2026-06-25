Сообщение "обезьянка" прозвучало в эфире радио "Судного дня"

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УВБ-76, также известная как радиостанция "Судного дня", передала в эфир слово "обезьянка". Об этом сообщил телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Сигнал зафиксировали в четверг, 25 июня, в 19:07 по московскому времени. Он стал вторым за день. Первым сообщением было слово "крюк", зафиксированное в 13:07.

Накануне, 24-го числа, радиостанция передала в эфир 20 сигналов. Последним стало слово "клюквик", зафиксированное в 17:10 по московскому времени.

В 17:05 поступил 19-й сигнал, который имел двойное сообщение, – "флюсобоб" и "долохук". В 17:02 был зарегистрирован 18-й сигнал – в эфире прозвучало слово "мракощуп".

В 16:57 были зафиксированы слова "вурдалак" и "мазание", а в 16:49 – "амидомайн" и "зовоплед". В 16:44 поступило сообщение "битотютя", в 15:44 – "весна", в 14:53 – "поддержка".