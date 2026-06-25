Внебиржевой курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 24 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расчетный курс доллара США, который является ориентиром для внебиржевого рынка, впервые с 24 апреля поднялся выше 76 рублей. Об этом следует из данных торгов.

К 18:45 по московскому времени курс доллара вырос на 1,24 рубля относительно предыдущего закрытия. Таким образом, в ходе торгов он достиг отметки в 76,02 рубля за доллар.

Ранее стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с 27 февраля. Цена снизилась на 2,36%, до 74,99 доллара за баррель. При этом стоимость фьючерса на WTI упала на 2,49% и составила 71,39 доллара.

Западные СМИ писали, что российский рубль в 2025 году опередил курсы основных валют к доллару. За счет своего роста в прошлом году он вошел в топ-5 самых прибыльных активов после платины, серебра, палладия и золота. Национальная валюта за 12 месяцев 2025 года показала самое сильное укрепление с 1994 года (на 45%).

