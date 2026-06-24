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24 июня, 04:31

Экономика

Илон Маск лишился статуса триллионера

Фото: ТАСС/AP/Godofredo A. VГЎsquez

Состояние основателя Tesla и SpaceX американского бизнесмена Илона Маска опустилось ниже отметки в 1 триллион долларов и теперь оценивается в 957 миллиардов долларов. Такие данные приводятся в обновленном "Индексе миллиардеров" агентства Bloomberg, который рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Согласно подсчетам, за период рыночного спада предприниматель потерял 118 миллиардов долларов. Ключевой удар по капиталу нанесло снижение котировок Tesla и SpaceX.

Акции SpaceX падали 3 дня подряд после объявления о первом размещении облигаций инвестиционного уровня, направленном на финансирование проектов в сфере искусственного интеллекта. По данным торгов, с 16 июня бумаги Tesla на бирже Nasdaq подешевели на 4,14%, а акции SpaceX обвалились на 17,13%.

Маск был признан первым в истории триллионером 12 июня. Это произошло после запуска торгов акциями SpaceX. Таким образом, статус бизнесмена сохранялся на протяжении почти двух недель, прежде чем волатильность на рынке вернула его капитал к прежним значениям.

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