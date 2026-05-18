18 мая, 05:42

Политика

Франция может запросить ордер на арест Илона Маска

Фото: ТАСС/AP/Godofredo A. Vásquez

Судьи, ведущие расследование в отношении социальной сети X, могут выдать ордер на арест ее владельца, американского предпринимателя Илона Маска. Об этом в эфире радио RTL заявила прокурор Парижа Лор Беко.

По ее словам, если по итогам расследования судьи придут к выводу, что подозрения переросли в достаточно веские обвинения для вызова Маска в уголовный суд, а он не будет реагировать на повестки, единственным законным способом обеспечить его явку станет ордер на арест.

Беко напомнила, что в настоящий момент расследование в отношении платформы X продолжается, им занимаются трое следственных судей. Прокурор также признала, что ведомство пока не получило ответ от Министерства юстиции США на запрос по данному делу, однако заверила, что по другим направлениям сотрудничество с американской юстицией налажено хорошо.

Ранее, в феврале 2026 года, прокуратура Парижа совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью провела обыск в офисах X во Франции. Следственные действия связаны с расследованием, начатым в январе 2025 года после жалоб на работу алгоритмов соцсети.

Кроме того, расследование касается претензий к чат-боту Grok, которого обвиняют в публикации материалов с отрицанием Холокоста и создании изображений сексуального характера с помощью искусственного интеллекта.

политиказа рубежом

