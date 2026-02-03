Форма поиска по сайту

03 февраля, 14:02

Технологии

Прокуратура Парижа вызвала Маска для дачи показаний из-за обысков в офисах Х

Фото: AP/Markus Schreiber

Прокуратура Парижа пригласила бизнесмена и владельца социальной сети X Илона Маска для дачи показаний из-за обысков в офисах соцсети. Об этом сообщает AFP со ссылкой на ведомство французской столицы.

Издание указало, что добровольные допросы назначены на 20 апреля. На них также приглашена экс-гендиректор соцсети Линда Яккарино.

Обыски в офисах уже провела прокуратура совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью.

По данным СМИ, это связано с расследованием, начатым против соцсети в январе 2025 года после жалоб на работу ее алгоритмов. Кроме того, оно связано с жалобами на встроенного чат-бота Grok из-за публикации им материалов, связанных с отрицанием холокоста, а также искусственно сгенерированных изображений сексуального характера.

Ранее сообщалось, что социальная сеть X может столкнуться с жесткими мерами, вплоть до полной блокировки на территории Великобритании. Причиной этому могут послужить сообщения, что Grok по запросам пользователей создает откровенные и незаконные изображения, в том числе с участием женщин и детей.

Британские власти рассматривают жесткие шаги в отношении платформы. Меры в отношении соцсети могут быть приняты в рамках Закона о безопасности в интернете.

