РИА Новости: актрису Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском кладбище

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Заслуженную артистку России Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском кладбище в Москве 9 февраля. Об этом РИА Новости рассказал источник из ее окружения.

Прощание с ней состоится в тот же день в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Начало церемонии запланировано на 10:00 по московскому времени.

О смерти Чиповской стало известно 4 февраля. Ей было 67 лет.

Актриса начала работать в театре театре имени Евгения Вахтангова в 1980 году. Ее дебютом стала роль Соланд в спектакле "Лето в Ноане". Она также приняла участие в таких постановках, как "Принцесса Турандот", "Три возраста Казановы", "Стакан воды" и других.

В 2021 году артистка получила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.