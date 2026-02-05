Прощание с артисткой Чиповской состоится в Театре Вахтангова

Фото: телеграм-канал "Театр Вахтангова. Все тут"

Прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской состоится 9 февраля в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщил директор культурного учреждения Кирилл Крок в беседе с ТАСС.

Начало церемонии запланировано на 10:00 по московскому времени в Большом портретном фойе театра.



О кончине Чиповской стало известно 4 февраля. Ей было 67 лет.

Артистка начала служить в Театре Вахтангова в 1980 году. Ее дебютом стала роль Соланж в спектакле "Лето в Ноане". Кроме того, она представала перед зрителями в образе Адельмы в "Принцессе Турандот", Мими в "Три возраста Казановы" и других.

Все роли актрисы в репертуаре театра были разнообразными. Например, она выходила на сцену в качестве колоритной и дерзкой цыганки Хаси в "Улыбнись нам, Господи" или мощной и непреклонной Марьи Дмитриевны Ахросимовой в "Войне и мире".