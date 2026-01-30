Форма поиска по сайту

30 января, 12:05

Культура

Умер актер из сериала "Морские дьяволы" Смородин

Фото: kino-teatr.ru

Актер Калужского драматического театра, заслуженный артист Калужской области Валерий Смородин скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщается на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

"Человек невероятного обаяния и добрейшей души, актер по-настоящему большого таланта – Валерий Смородин навсегда останется в нашей памяти", – говорится в публикации.

О причинах его смерти не говорится. Прощание с актером состоится 31 января в Калуге.

Смородин родился в Алтайском крае в 1961 году, где позже работал трактористом. Затем он уехал в Москву и поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных. С 1990 года Смородин служил в Калужском драмтеатре, но в конце 1990-х годов был вынужден уйти в коммерцию. Вернулся в театр он лишь в 2009 году и сразу стал одним из самых востребованных актеров труппы.

Кроме того, Смородин принял участие как минимум в 15 кинопроектах. В частности, он играл в сериалах "Морские дьяволы. Вектор атаки", "Истребители. Битва за Крым", "Живой", "По ту сторона Солнца".

культура

