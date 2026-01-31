Форма поиска по сайту

31 января, 09:48

Шоу-бизнес

Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли по делу о владении винодельней Château Miraval

Фото: ТАСС/Zuma/I-Images

Американский актер Брэд Питт выиграл суд у бывшей жены Анджелины Джоли по делу о владении французского поместья с винодельней Château Miraval, передает журнал The Voice.

Инстанция обязала артистку раскрыть личные сообщения с помощниками и покупателем. Правовые эксперты предположили, что ранее не обнародованная информация может существенно повлиять на исход дела или даже решить его в пользу Питта.

"Чем больше усилий прилагается для защиты документов, тем они важнее. Поэтому, учитывая значительные попытки Джоли по их защите, я бы предположил, что эти тексты и электронные письма ослабляют ее позиции в деле, возможно, даже фатально", – заявил юрист Бретт Уорд.

Данное мнение поддержал адвокат Тре Ловелл. Он подчеркнул, что, хотя требование о раскрытии информации является обычным в подобных делах, для Питта это может стать большой победой.

"Стороны, участвующие в судебном разбирательстве, постоянно спорят о том, какие документы должны быть предоставлены, на какие вопросы должны быть даны ответы и какие возражения должны быть рассмотрены. Очевидно, что эти документы считаются компрометирующими для Джоли из-за того, сколько усилий приложили ее адвокаты, чтобы не предоставлять их. Похоже, это большая победа для Брэда", – цитирует его Fox News.

Судебную тяжбу по этому делу экс-супруги ведут с 2022 года. В 2021-м Джоли продала свою компанию Nouvel дочерней структуре Tenute Del Mondo, входящей в Stoli Group, фактически уступая ей 50% акций. Однако Питт оспорил эту сделку, утверждая, что она противоречит их соглашению.

При этом в 2025 году актриса предложила бывшему мужу без каких-либо компенсаций жить в их домах в Лос-Анджелесе и на французской винодельне Château Miraval. Джоли объяснила, что хотела помочь экс-супругу пережить "сложный и травмирующий период", тем не менее не могла отказаться от борьбы за Château Miraval из-за вложенных в него средств.

судышоу-бизнес

