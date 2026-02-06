Церемония открытия зимних Олимпийских игр стартовала в Италии

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр началась в Италии. Впервые в истории она проходит в четырех локациях.

Основная часть церемонии развернулась на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, где будет организован спектакль с отсылками к итальянской культуре. Кроме того, церемония идет в Кортина-д Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Российские спортсмены, которые выступят на турнирах в нейтральном статусе, не принимают участия в мероприятии. Им предложили присутствовать на церемонии в качестве зрителей.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля. Всего на них выступят 13 российских атлетов, включая фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян, лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву, ски-альпиниста Никиту Филиппова, шорт-трекистов Ивана Посашкова и Алену Крылову, конькобежцев Ксению Коржову и Анастасию Семенову, саночников Дарью Олесик и Павла Репилова, горнолыжников Семена Ефимова и Юлию Плешкову.

Глава МОК Кирсти Ковентри ранее заявляла, что атлеты должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации и политического вмешательства. По ее словам, странам, организовывающим состязания, следует гарантировать доступ на них всех спортсменов.

