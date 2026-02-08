Форма поиска по сайту

08 февраля, 17:31

Политика

Захарова назвала дело Эпштейна символом "доминанты зла" среди западных элит

Фото: АСС/AP/Pavel Bednyakov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что дело американского финансиста Джеффри Эпштейна выходит далеко за рамки скандала об отдельных преступлениях, а также назвала его символом "доминанты зла".

По ее словам, эта история демонстрирует запредельный уровень коррупции в западных элитах. Она подчеркнула, что дело Эпштейна – это не миф или конспирология, а реальный заговор влиятельных людей, занимающих властные позиции в разных странах и международных организациях, которые используют свое положение для воздействия на мировые финансовые и экономические процессы.

Дипломат обратила внимание, что обладающие многомиллиардными состояниями преступники имели возможность легально удовлетворять свои потребности, но намеренно выбирали путь зла, чтобы раздвигать границы дозволенного.

При этом Захарова отметила, что общественности "ничего не известно" о западной "элите" – это лишь "маленькая снежинка на огромном айсберге", а не его верхушка.

Эпштейна арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Спустя время стало известно, что он умер в тюрьме. Это произошло, предположительно, в результате самоубийства.

В январе 2026 года Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В материалах в том числе упоминались российские политики, включая экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

При этом никакой прямой связи между последним и Эпштейном не было – российский политик упоминался лишь в нескольких публикациях в СМИ, посвященных политике РФ.

