SHOT: Долина прописалась в квартире в Лефортове, купленной 20 лет назад

Фото: телеграм-канал SHOT

Народная артистка РФ Лариса Долина прописалась в квартире площадью 50 квадратных метров в пятиэтажном доме 1961 года постройки в Лефортове после потери квартиры в центре Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, певица оформила регистрацию 25 декабря, спустя 6 дней после передачи ключей новой владелице жилплощади в Хамовниках.

Нынешнее жилье артистки на данный момент оценивается в 18 миллионов рублей. Однако она, как пишет SHOT, приобрела его около 20 лет назад и никогда в нем не проживала.

Примечательно, что сама Долина утверждает, что проживает в съемной квартире. Также в канале отметили, что исполнительница не стала прописываться на подмосковном загородном участке, где на охраняемой прибрежной полосе, согласно жалобе саратовского бизнесмена Глеба Рыськова, она незаконно воздвигла искусственный пруд.

Жертвой мошенников Долина стала в 2024 году. Она продала свою квартиру в Москве, а деньги от сделки перевела аферистам. Четверо фигурантов дела приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет.

В ходе гражданского судопроизводства певица оспорила сделку по продаже недвижимости. В результате суд оставил за ней право собственности на квартиру.

Спустя время в Верховный суд поступила жалоба. Дело было пересмотрено, и инстанция признала право собственности за покупательницей жилья – Полиной Лурье. В конце января 2025-го представительницы певицы передали ей ключи от квартиры.