10 февраля, 18:36

Политика
DPA: жена Мерца Шарлотта упала во время прогулки на велосипедах

Жена Мерца Шарлотта упала во время прогулки на велосипедах

Фото: Getty Images/picture alliance/Michael Kappeler

Жена канцлера ФРГ Фридриха Мерца попала в неприятный инцидент во время их совместной велопрогулки. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на правительственный источник.

Указывается, что Шарлотта упала с велосипеда во время прогулки в Арнсберге 7 февраля. Благодаря шлему травмы оказались несерьезными, и после короткого осмотра врачей ее отпустили домой. Примечательно, что на следующий день Мерц снова сел на велосипед, но уже один.

Шарлотта и Фридрих Мерца состоят в браке с 1981 года. У них трое детей. Супруга немецкого канцлера имеет юридическое образование и с прошлого года занимает пост главы районного суда Арнсберга.

Ранее сообщалось, что при вводе в Google поискового запроса "жена придурка" пользователям открывалась страница с супругой президента Украины – Еленой Зеленской. В это же время аналогичный запрос в других поисковиках не выводит сведения о ней.

