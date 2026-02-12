Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве 12 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и мокрый снег ожидаются в столице в четверг, 12 февраля. На дорогах возможна гололедица, а также налипание мокрого снега, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от минус 1 до минус 3 градусов, по области – от нуля до минус 5 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба.

Жителей и гостей Москвы призвали пользоваться метро до конца рабочей недели из-за снегопада. Метро в условиях непогоды поможет сэкономить время и силы, а также приехать в место назначения вовремя.

Начало Масленичной недели в Москве и Подмосковье будет сопровождаться снегом и умеренными морозами. По словам синоптиков, похолодание придет на смену кратковременной оттепели.