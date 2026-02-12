Форма поиска по сайту

12 февраля, 15:18

Туризм
Эксперт Ансталь: привычные для россиян объятия и поцелуи при встрече в Японии не приняты

Эксперт рассказала, как вести себя в Японии и когда лучше планировать поездку

Фото: 123RF.com/annarudnitskaya

Туристам стоит заранее изучить культурные особенности Японии, чтобы избежать неловких ситуаций и чувствовать себя комфортно во время путешествия. Об этом Москве 24 рассказала руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь.

По ее словам, привычные для россиян рукопожатия, объятия и поцелуи при встрече в Японии не приняты, вместо этого местные жители пользуются официальной формой приветствия – поклоном.

"В храмах и некоторых ресторанах нужно обязательно снимать обувь. Чаще всего есть специальные тапочки, которые можно надеть, чтобы не ходить голыми ногами или не запачкать носки. В метро нужно соблюдать тишину – в Японии с этим строго", – добавила она.

Во время еды палочками нельзя втыкать их в рис, поскольку такой жест связан с погребальными ритуалами. Также считается невежливым указывать столовыми приборами на людей. Кроме того, при расчетах наличными деньги обычно не передают из рук в руки, а кладут на специальные подносы.

Эксперт добавила, что Япония, прежде всего, подходит для экскурсионного и прогулочного отдыха.

"Поймать цветение сакуры можно в конце марта – апреле. Это высокий сезон с комфортной температурой, но нужно быть готовыми к большому количеству туристов и росту цен", – пояснила Ансталь.

Осенью, с октября по ноябрь, начинается сезон красных кленов, который традиционно называется "момидзи". По словам Ансталь, в это время погода также остается теплой и сухой, однако туристов меньше, чем весной, а стоимость поездок обычно ниже.

Для горнолыжного отдыха эксперт рекомендовала планировать путешествие с декабря по февраль. Летние поездки, напротив, менее комфортны, так как в июне и июле в стране наступает сезон дождей, а август отличается жарой, высокой влажностью и частыми тайфунами.

При первой поездке на неделю эксперт посоветовала уделить внимание непосредственно столице. В Токио она выделила районы Сибуя, Синдзюку и Асакуса, а также смотровую площадку Tokyo Skytree.

Кроме того, по ее словам, стоит съездить к горе Фудзи, посетить Киото с храмом тысячи красных ворот, районом гейш и бамбуковыми рощами, а также город Нара с парком оленей.

Ранее сообщалось, что сервисно-визовый центр Японии (Japan Visa Application Centre: JVAC) открылся в Москве 12 февраля. Он находится по адресу Олимпийский проспект, дом 16, строение 5.

Также стало известно, что японо-российский центр молодежных обменов (ЯРЦМО) впервые за 5 лет возобновит программу стажировок и исследовательских поездок молодых японских специалистов в Россию.

