Правительство Японии выступило за диалог с РФ для решения имеющихся проблем

Фото: depositphotos/ruskpp

Правительство Японии выступает за возобновление контактов с Россией для обсуждения накопившихся двусторонних проблем. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.

Он подчеркнул, что японо-российские отношения переживают сложный период. Среди них Кихара выделил организацию поездок на могилы предков на бывших японских территориях и вопросы рыболовства.

"Необходимо соответствующим образом вести с российской стороной обмен мнениями", – заявил представитель японского правительства.

Кроме того, генсек подтвердил факт встречи премьер-министра Японии Санаэ Такаити с депутатом парламента от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, который посетил Москву в конце 2025 года.

Ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил, что Япония настроена на решение вопроса с Курильскими островами и на заключение мирного договора с Россией. Он также подчеркнул, что отношения Токио и Москвы находятся в сложных условиях, но вопрос о Курильских островах остается самым важным.



