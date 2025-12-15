Toyota зарегистрировала еще четыре товарных знака в РФ

Фото: 123RF.com/josefkubes

Японская корпорация Toyota зарегистрировала еще четыре товарных знака в России, передает ТАСС со ссылкой на Роспатент.

Заявки на регистрацию знаков Picnic, Stralet, Toyota IQ и Raize были поданы в Роспатент в марте 2025 года и октябре 2024 года из Японии. Они регистрируются по классу № 12 международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Дата истечения действия товарных знаков Picnic, Stralet и Toyota IQ – 31 марта 2035 года, а у знака Raize – 31 октября 2034 года.

Ранее Toyota подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков для некоторых моделей машин в России. Среди таких автомобилей оказались Dyna, C-HR, GT86, Yaris, Alphard, Proace и другие. Как указал Роспатент, заявки на регистрацию подала японская компания "Тойота Дзидося Кабусики Кайся".

Также федеральная служба зарегистрировало шесть товарных знаков бренда KIA. Бренд сможет проектировать в России автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну транспортных средств, производить и продавать машины, масла и смазки.