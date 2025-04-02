Toyota подала заявки на регистрацию товарных знаков для ряда моделей в РФ

Фото: depositphotos/huettenhoelscher

Компания Toyota подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков для некоторых моделей машин в России, передает Агентство "Москва".

Среди таких автомобилей оказались Dyna, C-HR, GT86, Yaris, Alphard, Proace, Proace City, C+pod, C+Walk, Camry, Yaris Cross, Prius, Picnic, Aygo, Auris, Coaster, Celica, Venza, Urban Cruiser, Starlet, Tundra, Etios, Fortuner, BZ, Supra и 86.

По данным агентства, товарный знак регистрируется согласно международной классификации товаров и услуг, куда входят автомобили, фургоны, внедорожники, грузовики, автобусы, электрокары, детали и комплектующие. Как указал Роспатент, заявки на регистрацию подала японская компания "Тойота Дзидося Кабусики Кайся".

Между тем СМИ сообщали, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai может вернуться в Россию и выкупить собственный завод в Санкт-Петербурге. Как указали журналисты, в пользу такого решения говорит и недавняя перерегистрация компанией своего товарного знака в РФ. При этом в пресс-службе Hyundai информацию не прокомментировали.

Ранее экс-глава "АвтоВАЗа" Бо Андрессон предрек возвращение ушедшим из России автобрендам. По его мнению, большинство компаний не потеряли интереса к российскому рынку, "он слишком велик для того, чтобы его игнорировать".

