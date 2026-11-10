Новый формат коммуникации между врачами и пациентами появился в "ЕМИАС.ИНФО"

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Новый формат онлайн-коммуникации между врачами и пациентами с сердечно-сосудистыми рисками и заболеваниями появился в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В столице мы последовательно внедряем новую модель работы лечащего врача: в ее основе – непрерывное наблюдение за пациентом и ответственность не только за качество приeма, но и за исход лечения и здоровье человека в целом. Это особенно важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском их развития", – отметила она.

Теперь в "ЕМИАС.ИНФО" пациенту может написать его лечащий врач. Специалист направляет пояснения, что делать после выписки, зачем необходимо лечение и почему важно его продолжать.

Новый формат информирования действует в едином цифровом контуре столичной медицины. Информация о выписке пациента и результатах его анализов были и раньше доступны лечащим врачам, однако теперь они могут сразу рассказать пациенту о его дальнейших действиях.

После выписки пациенту, который перенес инфаркт, приходит сообщение от его лечащего кардиолога. В нем указан план лечения и обследований на год. Аналогичный формат предполагается и для пациентов после ишемического инсульта. Лечащий невролог отправляет при помощи приложения персональный план лечения и обследований на год.

При первом выявлении повышенного "плохого" холестерина человеку напишет участковый врач. Он расскажет о возможных рисках и назначении дополнительного исследования.

Для получения таких сообщений необходимо разрешить уведомления в настройках приложения "ЕМИАС.ИНФО" и мобильного устройства. Все сообщения приходят только в приложении.

Ранее в "ЕМИАС.ИНФО" открыли персональные страницы участковых врачей. Пациенты могут посмотреть фотографию специалиста, узнать о его образовании и опыте, изучить расписание и способы записи на прием, а также оценить качество работы. Новый раздел "Мой участковый врач" размещен на главной странице приложения.

