Жители столицы стали чаще оплачивать счета на mos.ru и в мобильных приложениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С начала 2026 года жители Москвы провели через сервис "Мои платежи" на портале mos.ru более 21,5 миллиона платежей. Показатель на 16% выше, чем за такой же период прошлого года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что востребованность сервиса растет благодаря удобству и постоянному развитию функционала, который позволяет всегда быть в курсе новых счетов и использовать комфортные онлайн-инструменты для своевременной оплаты.

Как подчеркнул директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий Москвы Владимир Новиков, сервис стал незаменимым цифровым помощником.

Чтобы не тратить время на самостоятельный поиск новых счетов, достаточно заполнить реквизиты документов, настроить уведомления, шаблоны, автоплатежи и выбрать подходящий способ оплаты в удобном для себя городском мобильном приложении или на портале mos.ru.

Счета система ищет сама, если у пользователя есть стандартная либо полная учетная запись на mos.ru, а в личном кабинете заполнены нужные сведения. Чем больше данных о документах внесено в профиль, тем шире перечень начислений, которые сервис обнаружит сам. Среди них могут быть счета за жилищно-коммунальные услуги, проезд по платным участкам дорог, домашний телефон, детский сад, кружки и секции.

Когда данных для автопоиска не хватает, счет находится через строку "Найти счет" в верхней части главной страницы сервиса. Для контроля новых начислений оформляется подписка: сообщения приходят на электронную почту или в виде пуш-уведомлений в приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва" по выбранным категориям. Шаблоны ускоряют оплату регулярных авансовых платежей. Кроме того, доступны автоплатеж и единовременная (пакетная) оплата нескольких счетов.

При оплате банковскими картами комиссия не взимается. Для пользователей системы быстрых платежей (СБП) действуют такие же условия: к сервису можно привязать банковский счет. Тогда QR-код не придется каждый раз сканировать камерой смартфона, а перевод пройдет быстрее. Чтобы подключить функцию, при оплате счета нужно выбрать СБП и отметить галочкой кнопку "Сохранить для оплаты". Через СБП также можно оплачивать несколько счетов пакетом и настраивать автоплатежи.

Сервис "Мои платежи" также работает в городских мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". В приложении "Мой id" к сервису ведет значок "Платежи" на главном экране. Через "Мой id" пользователи, кроме того, смотрят сведения личных документов и открывают цифровые версии части из них для получения городских услуг.

В приложении "Дневник МЭШ" раздел "Счета" позволяет оплатить кружки, секции и дополнительные образовательные услуги, а также пополнить счет карты "Москвенок" для питания в школьной столовой.

На сайте и в мобильном приложении платформы "Электронный дом" можно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Платформа помогает решать вопросы, связанные с проживанием в многоквартирном доме.

Для оплаты в профиле указываются код плательщика, номер прибора учета электроэнергии и лицевой счет. При оплате единого платежного документа через "Электронный дом" 5% от суммы платежа в течение семи дней вернутся баллами городской программы лояльности "Миллион призов".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице ежегодно реализуется свыше 300 цифровых проектов. Лучшие из них в дальнейшем масштабируют и внедряют в повседневную жизнь горожан и жителей других регионов. Мэр Москвы заверил, что работа в этом направлении продолжится.