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22 октября, 10:24

Общество

Москвичи все чаще отказываются от получения бумажного ЕПД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

Более 40 тысяч заявлений об отказе от бумажных единых платежных документов (ЕПД) оформили жители столицы на портале mos.ru с начала 2026 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

О сервисе напомнили в Международный день без бумаги. Число обращений почти на 10 тысяч превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий отметили, что отказ от бумажных ЕПД является в том числе реальным вкладом в сохранение окружающей среды. Сокращение расхода бумаги снижает нагрузку на экосистему и уменьшает объем отходов, а электронный документ доступен в любое время.

Оформить отказ вправе только собственник квартиры, на чье имя формируется квитанция. Понадобится полная учетная запись на портале.

Заявку оставляют в каталоге услуг для жителей: раздел "Жилье, недвижимость, земля", категория "ЖКУ, обслуживание жилья", кнопка "Отказаться от получения единого платежного документа (ЕПД) в бумажном виде". Если к профилю привязано несколько адресов, система предложит выбрать тот, где отключить бумажную рассылку возможно.

С нового расчетного месяца квитанции будут приходить только в электронном виде. Оплатить их можно через сервис "Мои платежи" на mos.ru.

Вернуться к бумажным квитанциям разрешено через шесть месяцев – для этого направляют новое заявление. В отдельных случаях переход происходит без обращения. Например, при смене собственника или кода плательщика. Кроме того, бумажные квитанции продолжат присылать жильцам с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Ранее сообщалось, что жители столицы могут передавать показания счетчиков воды, заказывать их поверку и установку умных приборов через портал mos.ru и платформу "Электронный дом". Для передачи показаний нужно авторизоваться с помощью Mos ID и указать адрес и код плательщика из ЕПД.

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