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05 октября, 09:59

Общество

Москвичам рассказали, как решать вопросы с приборами учета воды онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москвичи могут передавать показания счетчиков воды, заказывать их поверку и установку умных приборов через портал mos.ru и платформу "Электронный дом", сообщил портал мэра и правительства столицы.

Сервис "Прием показаний приборов учета воды и тепла" на mos.ru позволяет передавать данные счетчиков в любое время. Им уже воспользовались более 754 миллионов раз. Для передачи показаний нужно авторизоваться с помощью Mos ID и указать адрес и код плательщика из единого платежного документа. Также показания можно передать через мобильные приложения "Электронный дом", "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

Для поверки счетчиков с октября 2023 года работает сервис "Поверка счетчиков воды". За это время специалисты поверили около 520 тысяч приборов и заменили более 72,5 тысячи устройств. Заявку можно оформить онлайн, выбрав удобное время визита мастера. После поверки выдается акт, который рекомендуется передать в управляющую компанию.

Поверку счетчиков горячей воды нужно проводить раз в четыре года, холодной – раз в шесть лет. При обнаружении повреждений или нарушении пломбы рекомендуется провести поверку досрочно.

Кроме того, можно полностью отказаться от необходимости ежемесячной передачи показаний. Для этого на платформе "Электронный дом" доступен сервис "Установка умных счетчиков воды". Умные приборы самостоятельно снимают показания и передают их в расчетный центр. Сервисом уже воспользовались тысячи москвичей. Установку проводят аккредитованные организации.

Ранее в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" расширили каталог городских сервисов – теперь горожанам доступна 21 дополнительная услуга. Например, пользователи могут подать заявку на вывоз старых вещей, получить единый читательский билет или записаться в проект "Московское долголетие". Также доступны перевод ребенка в другую школу, запись в группу продленного дня, оплата штрафов и прикрепление к детской или взрослой стоматологии.

На "Госуслугах" появится красная кнопка для защиты от мошенников

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