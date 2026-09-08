Более 20 новых опций добавили в приложение "Госуслуги Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В мобильном приложении "Госуслуги Москвы" расширили каталог городских сервисов – теперь горожанам доступна 21 дополнительная услуга. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Новые возможности позволяют решать бытовые и административные вопросы без визита в ведомства. Пользователи могут подать заявку на поверку счетчика воды, вывоз старых вещей, получить единый читательский билет или записаться в проект "Московское долголетие". Также доступны перевод ребенка в другую школу, запись в группу продленного дня, оплата штрафов и прикрепление к детской или взрослой стоматологии.

Чтобы упростить навигацию, разработчики собрали все сервисы по шести категориям: "Образование", "Здоровье", "Недвижимость", "Транспорт", "Семья" и "Популярные". Всего в электронном каталоге приложения теперь представлено 46 городских услуг. При выборе любой из них пользователь автоматически перенаправляется на соответствующую страницу портала mos.ru.

Среди новых сервисов – инструменты для решения задач в сфере образования и здравоохранения. Например, запись во все классы, в первый класс, в колледж, а также участие в программе "Профессиональное обучение без границ". В медицинском блоке появились прикрепление к женской консультации, к стоматологии, запись на медкомиссию для получения справки в ГИБДД.

Для недвижимости и быта доступны вывоз ненужных вещей, предоставление информации жилищного учета, расчет жилищно-коммунальных платежей по типовым ситуациям, поверка счетчиков воды и подача сведений о них. Кроме того, жителям столицы доступны проверка баланса домашнего телефона и прикрепление к поликлинике, внесение изменений в парковочное разрешение, бронь книг в библиотеке.

Новые возможности получили родители учащихся школ. В сервисе "Электронный дневник" теперь можно просматривать расписание уроков на всю неделю. В разделе с занятиями есть номер кабинета и ссылка на онлайн-урок.

Появился и раздел "Карты "Тройка", куда можно внести все свои транспортные карты и быстро пополнять их. Также обновился сервис "Карта москвича": теперь там есть опция автоматического поиска номера карты, которая привязана к профилю. Чтобы это сделать, необходимо дать согласие, выполнить поиск и привязать карту. Ранее номер приходилось вводить самостоятельно или сканировать штрихкод.

Тем временем столичные власти продолжают развитие "Московской электронной школы" (МЭШ). Она является незаменимым помощником более чем 3 миллионов учителей, учащихся и родителей. Электронная библиотека платформы постоянно пополняется новыми образовательными материалами и становится более удобной для пользователей.