Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на Саратов

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Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после атаки украинских беспилотников на Саратов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи организовали ряд мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы. Они проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств инцидента и лиц, причастных к преступлению. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали Саратов 8 сентября. В результате пострадали 10 человек, включая 3 детей. 6 из них доставлены в медучреждения.

В городе повреждены несколько жилых домов. Для жильцов открыт оперштаб и развернут пункт временного размещения.

