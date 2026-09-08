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08 сентября, 14:46

Спорт

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вошел в список номинантов на приз имени Льва Яшина

Фото: ТАСС/Sipa USA

Французский журнал France Football включил вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в список претендентов на приз лучшему голкиперу года имени Льва Яшина. Об этом сообщила пресс-служба премии.

В прошлом сезоне россиянин стал основным вратарем парижского клуба, выиграв конкуренцию у Люки Шевалье. Вместе с ПСЖ Сафонов завоевал Межконтинентальный кубок, а также золотые медали чемпионата Франции и кубок Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что молодежная сборная России по футболу проведет учебно-тренировочный сбор с 19 сентября по 6 октября. Команда сыграет матч с Северной Македонией и еще дважды встретится с Сербией.

Сперва подготовка начнется в Новогорске, после чего россияне отправятся в Скопье. 28 сентября команда проведет матч с молодежной сборной Северной Македонии. С молодежной сборной Сербии встречи пройдут 2 и 5 октября.

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