08 сентября, 14:46Спорт
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов вошел в список номинантов на приз имени Льва Яшина
Фото: ТАСС/Sipa USA
Французский журнал France Football включил вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в список претендентов на приз лучшему голкиперу года имени Льва Яшина. Об этом сообщила пресс-служба премии.
В прошлом сезоне россиянин стал основным вратарем парижского клуба, выиграв конкуренцию у Люки Шевалье. Вместе с ПСЖ Сафонов завоевал Межконтинентальный кубок, а также золотые медали чемпионата Франции и кубок Лиги чемпионов.
Ранее стало известно, что молодежная сборная России по футболу проведет учебно-тренировочный сбор с 19 сентября по 6 октября. Команда сыграет матч с Северной Македонией и еще дважды встретится с Сербией.
Сперва подготовка начнется в Новогорске, после чего россияне отправятся в Скопье. 28 сентября команда проведет матч с молодежной сборной Северной Македонии. С молодежной сборной Сербии встречи пройдут 2 и 5 октября.