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07 сентября, 19:08

Спорт

Молодежная сборная России по футболу проведет три матча на зарубежном сборе

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Молодежная сборная России по футболу под руководством тренера Ивана Шабарова проведет учебно-тренировочный сбор с 19 сентября по 6 октября. Команда сыграет один матч с Северной Македонией и дважды встретится с Сербией, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Подготовка начнется 19 сентября в Новогорске. До 26 сентября россияне будут тренироваться там, после чего отправятся в Скопье. 28 сентября команда проведет матч с молодежной сборной Северной Македонии.

На следующий день россияне переедут в Сербию и продолжат сбор в спортивном центре Футбольного союза страны в Стара-Пазове. С молодежной сборной Сербии команда проведет две встречи 2 и 5 октября.

Ранее сообщалось, что в расширенный состав сборной России по футболу вошли вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, а также полузащитники "Галатасарая" Алексей Батраков и "Реал Сосьедад" Арсен Захарян. Всего в списке 38 футболистов.

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