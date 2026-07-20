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20 июля, 08:24

Спорт

Сборная России сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА после чемпионата мира

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Сборная России осталась на 35-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) после завершения чемпионата мира, следует из подсчетов ТАСС.

На счету российской команды 1 529 очков. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.

По итогам чемпионата мира сборную России обошла команда Парагвая, набравшая 1 542 очка и дошедшая до 1/8 финала. Парагвайцы поднялись на семь строчек рейтинга.

Не опуститься в таблице российской команде удалось благодаря результату сборной Панамы (1 478 очков), которая не вышла из группы. Вместе с тем панамцы снизились на 10 позиций.

Чемпионом мира по футболу стала сборная Испании. Команда одержала победу над Аргентиной с минимальным счетом 1:0 в финальном матче турнира 2026 года. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый на 106-й минуте.

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