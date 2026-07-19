Французские СМИ назвали позором игру своей сборной против Англии на ЧМ

Сборная Англии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике, переиграв в матче за 3-е место команду Франции со счетом 6:4 на стадионе в Майами в ночь на 19 июля. "Трехцветные" после первого тайма уступали 0:4, но едва не совершили камбэк. Что говорят о самом безумном матче турнира, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Просто великолепно"

Фото: AP/TASS/Rebecca Blackwell

Утешительный финал – матч, который ненавидят, пожалуй, абсолютно все топ-сборные. Большое значение он имеет разве что для тех, кто доселе никогда ничего не выигрывал на крупных турнирах. Англия и Франция не из таких.

Вот и тренеры с игроками не скрывали, что не хотят выходить на поле в Майами, но надо. Что поделать: первым не стоило прижиматься к воротам и менять атакующих игроков на защитников при 1:0 в свою пользу против Аргентины, а вторым надобно было действовать гораздо активнее в игре с испанцами.

При этом СМИ утверждали, что наставник "трехцветных" Дидье Дешам запретил устраивать какие-либо вечеринки до игры против англичан. Но первый тайм они сыграли так, будто в этот же день вышли из клуба навеселе в районе 5 утра. Подопечные Томаса Тухеля накидали в сетку французов четыре мяча за 45 минут плюс добавленное время: дальний удар Деклана Райса в самый уголок уже на 3-й без всякого сопротивления, гол Эзри Консы с его же подачи при угловом на 17-й. Дубль Букайо Саки после чудовищных провалов соперника в обороне. После каждого гола камера выхватывала Дешама, который проводил свой последний матч у руля сборной, в абсолютно размазанном настроении.

Но в перерыве чудить уже начала команда "трех львов". Инсайдеры рассказывали, что матч за 3-е место один из лидеров команды Франции Килиан Мбаппе рассматривал как шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и лучшим бомбардиром на нынешнем турнире, обогнав Лионеля Месси по этим показателям. И то, и другое ему удалось: теперь у него 22 гола на всех мундиалях и 10 на нынешнем. Правда, по итогам финала Месси, который наверняка выйдет в старте сборной Аргентины против Испании, получит шанс переписать это достижение.

При этом между двумя мячами Мбаппе на 48-й и 66-й минутах затесался гол Брэдли Барколя на 54-й с передачи все того же Мбаппе. Килиану же дважды ассистировал Майкл Олисе, который в итоге побил рекорд самого Пеле по количеству голевых пасов на одном ЧМ. У француза их семь, а у великого бразильца было шесть.

Развеселые 4:3 под конец вообще превратились в форменное безумие. На 87-й Букайо Сака оформил хет-трик с пенальти, но надежда на камбэк не угасла после выстрела действующего обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле на четвертой добавленной минуте. Но на шестой уже Джуд Беллингем выдал один из лучших сольных проходов турнира, закинув в ворота французов шестой мяч.

Что это вообще было?! От матча за третье место никто особо и не ожидал сверхдисциплины в обороне, но не до такой же степени! Лишь раз в плей-офф чемпионата мира выдавали концерт еще ярче: Швейцария и Австрия разыграли 7:5 на турнире 1954 года. Дешам, конечно, улыбался, обнимаясь с Тухелем после матча, но уходить из сборной с двумя болезненными поражениями подряд после 14 лет работы – большой удар. Тем более, что шесть голов французы не пропускали в официальных матчах целых 118 лет.

Наставник англичан же после проигранного полуфинала берет бронзу, пусть и мечтал он о большем.





Томас Тухель главный тренер сборной Англии по футболу Мы очень сильно устали, обессилели за эти недели. Огромное уважение вызывает то, какой характер мы показали. То, как мы преодолели все сложности, просто великолепно.

Дешам же сказал журналистам, что даже после двух поражений его не покидает мысль о том, что его парни сделали на турнире немало хорошего. А вину за провальный первый тайм взял на себя.

"Все отнюдь не плохо, у нас способная команда, у нас было все необходимое для того, чтобы добиться результата. Лично для меня это было прекрасное путешествие. Прекрасные восемь недель", – сказал уходящий главный тренер французов.

Теперь, как говорят, на этот пост заступит Зинедин Зидан. Дешам же впервые с 2014 года не выиграл медали ЧМ, но зато взял Кубок мира в России в 2018-м и Лигу наций в 2021-м.

"Совершенно недопустимое поведение"

Фото: FIFA via Getty Images/Sarah Stier

Сумасшедший счет в матче Англии и Франции стал предметом бурных обсуждений в СМИ. Издание Cadena Ser утверждает, что в перерыве матча Дидье Дешам жестко наехал на игроков, назвав случившееся "настоящей катастрофой".

"Дело не в тактике, а в настрое и самоотдаче. Сыграть хуже, чем в первом тайме, уже практически невозможно", – сказал наставник "трехцветных".

Давали жару и сами игроки. Килиан Мбаппе, к примеру, прямо назвал игру своей команды позором и признался, что ему обидно за Дидье Дешама.





Килиан Мбаппе нападающий сборной Франции по футболу В первом тайме я понимаю, почему некоторые считают, что мы выставили себя на посмешище и не оправдали ожиданий. Я бы сказал, что мы были просто людьми, а так быть не может. Были совершенно ошеломлены, нас вывели из этого состояния.

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо в беседе со СМИ тоже охарактеризовал первый тайм как позор и резко раскритиковал партнеров по команде.

"Я увидел от некоторых игроков такое поведение, которого раньше никогда не встречал в матчах подобного уровня. Это совершенно недопустимо и разочаровывает", – подчеркнул Рабьо.

При этом французская газета Le Figaro после игры вышла с громким заголовком: "Позор и бунт!"

"Это Майами с его тропической атмосферой и белыми песчаными пляжами? Перспектива праздников? Или желание французов и англичан подарить фейерверк эмоций Дидье Дешаму в его последнем матче во главе французской команды?" – задались вопросами авторы публикации, отметив, что игроки позабыли про "долг и дань уважения болельщикам".

В британской среде же двоякие настроения. К примеру, издание Daily Mail назвало матч англичан за 3-е место не иначе как "бриллиантовым". Уходящий премьер страны Кир Стармер также поблагодарил своих соотечественников за проведенный турнир.

"Отличный результат. Мы гордимся вами", – написал политик в соцсетях.

Но среди экспертов настроения не столь однозначны. В частности, экс-защитник сборной Англии Дэнни Мерфи разгромил Томаса Тухеля за проведенный турнир, не простив осечку в полуфинале с Аргентиной.





Дэнни Мерфи экс-защитник сборной Англии Он провалился и провалился так же, как и мы раньше. Это крупнейший турнир в мире, и у него был шанс. Кредит доверия к нему, вероятно, продлят, но, думаю, нам нужны перемены.

В то же время по итогам встречи легенда UFC Хабиб Нурмагомедов написал в соцсетях: "А теперь представьте, это был бы финал". Но у главного матча турнира в США, Канаде и Мексике будет своя уникальная история. А какой она получится, узнаем уже вечером 19 июля.

