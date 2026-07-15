Луис де ла Фуэнте назвал сборную Испании лучшей в мире после победы над Францией на ЧМ

Сборная Испании по футболу стала первым финалистом чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, переиграв команду Франции со счетом 2:0 на стадионе в Техасе 14 июля. Соперником "красной фурии" в главном матче турнира станет победитель противостояния между Аргентиной и Англией. Почему полуфинал обернулся оглушительным провалом для французов, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP/TASS/Jessica Tobias

Самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории подходит к своему логическому завершению. В деле осталась лишь четверка сборных-лидеров рейтинга ФИФА, чего ранее в полуфиналах не случалось никогда. Более того, среди претендентов на победу в турнире в США, Канаде и Мексике – только бывшие чемпионы. Первый подобный случай с главного турнира планеты образца 1990 года.

Открывали всю эту красоту, пожалуй, две лучшие сборные нынешнего мундиаля. Что атака, что оборона у Франции и Испании до очной встречи работали что надо, да и сетка, в отличие от Англии и Аргентины, у них была погуще. Причем "красная фурия" вообще впервые пропустила на турнире лишь в четвертьфинале от сборной Бельгии, и этот гол пока остается единственным за весь чемпионат.

Да, скромные показатели в атаке у главного юного таланта мирового футбола прямо сейчас – Ламина Ямаля (всего один гол и ни одной результативной передачи). Но это не значило, что угрозы от этого 19-летнего тинейджера (отметил день рождения за пару дней до полуфинала) ждать не стоит. Правда, до игры с Францией Ямаль отметился с неспортивной стороны: за несколько часов до стартового свистка он опубликовал в соцсетях скрин трансляции полуфинала Лиги Наций 2025 года против Франции, где к 67-й минуте счет был 5:1 в пользу испанцев. Но не упомянул, что в итоге подопечные Луиса де ла Фуэнте едва не проиграли команде Дидье Дешама, пропустив трижды в оставшееся время игры.

Прежде подобные элементы публичного троллинга не раз выходили Ямалю боком. Но в этот раз именно он заложил фундамент будущей победы своих соотечественников.

Как и в том полуфинале Лиги наций, для французов все началось крайне сложно. Первые 20 минут – словно манная каша: вязкая, на любителя. Но внезапно в нее добавили славную ложку варенья: по крайней мере для тех, кто болеет за испанцев. Крайний защитник "трехцветных" Люка Динь замахивался в своей штрафной для выноса мяча, но из-за его спины вылетел Ямаль, и удар ногой вместо сферы пришелся по его корпусу. Микель Оярсабаль подошел к точке и положил в сетку ворот Майка Меньяна пятый для себя гол на нынешнем ЧМ – 1:0.

На этом испытания для Дешама не закончились: один из столпов обороны его команды Вильям Салиба завалился на газон на ровном месте – четкий сигнал о травме. Вместо него в пару к Дайо Упамекано в центр защиты вышел проведший на турнире всего одну игру Максанс Лакруа.

До перерыва он выглядел вполне надежно, но на 37-й минуте его партнеры едва не привезли второй гол в свои ворота. Меньян под давлением испанского нападения вынес мяч чужому, "красная фурия" быстро разогнала комбинацию с выводом под удар Фабиана Руиса – подставленная нога Упамекано чуть сбавила температуру.

А что Мбаппе, у которого, как и у Лионеля Месси, до полуфинала было 8 голов на нынешнем ЧМ? Килиану, как и его партнерам по атаке, было слишком душно. Французские игроки нападения тасовались, меняя позиции в надежде отыскать люфт в защитных построениях оппонента, но глухо как в танке. Как итог – пара-тройка пресных с точки зрения остроты дальних выстрелов, да пожарный выход из ворот на перехват Мбаппе голкипера Уная Симона.

В тайме втором "трехцветные" выглядели не лучше – уж больно хороша была Испания на их фоне. Практически безукоризненный матч от команды Луиса де ла Фуэнте: надежно сзади и конструктивно впереди. На 58-й минуте вообще сыграли буквально на разрыв – обороны соперника. Правый крайний защитник испанцев Педро Порро сам отдал пас в центр на Дани Ольмо и сам же ворвался через полуфланг под прием передачи в касание. Никакого офсайда, никого между ним и Меньяном, и мяч летит мимо французского голкипера в сетку – 2:0. Это был только второй удар в створ, и, как и первый, он стал голевым. Шансами тут явно решили не раскидываться.



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Причем тут же "красная фурия" могла повести крупнее, однако "вне игры" настигло Ямаля, уносящегося вдаль от Люки Диня. Сборная Испании допустила лишь одну маленькую ошибочку: на 80-й минуте Симон решил повторить свой подвиг с перехватом мяча чуть ли не в середине поля, но случайно вынес его на Дезире Дуэ. Француз вместо того, чтобы бить, слишком затянул мхатовскую паузу, да настолько, что умудрился попасть в вернувшегося в шрафную голкипера. И это был едва ли не первый удар в створ за всю игру! Потом случилась еще парочка, с которыми вратарь справился с поразительным спокойствием, и на том огонь в сердцах команды Дешама угас.

Финалист ЧМ-2022 спустя четыре года довольствуется лишь игрой за третье место, который будет сыгран 18 июля. А ведь это мог быть уже третий главный матч мундиаля подряд, причем первый в этой серии – в "Лужниках" в 2018-м – стал триумфальным. Для Дидье Дешама, который верховодит сборной уже 14 лет, это была аж 26-я игра на чемпионатах мира, что стало новым рекордом, но он точно не мечтал о настолько бесславном вылете из очередной чемпионской гонки в своей карьере.

Давно не секрет, что для 57-летнего специалиста это последние мгновения на своем посту. И спустя считанные минуты после поражения инсайдер Фабрицио Романо анонсировал назначение на освобождающееся место Зинедина Зидана, который был в свободном плавании после ухода из мадридского "Реала" в 2021-м. Но 27-ю игру на чемпионатах мира Дешаму провести все же дадут.

А Луис де ла Фуэнте – просто браво. Поспособствовав взлету популярности голкипера команды Кабо-Верде Возиньи в первом туре, в остальных матчах его парни творили настоящую магию. И теперь попробуют замахнуться на нечто большее, выйдя в финал впервые с победного ЧМ-2010 и всего лишь второй раз за всю свою историю.





Луис де ла Фуэнте главный тренер сборной Испании по футболу Мы начали почти четыре года назад с идеи, оставались верны ей, и это привело нас сюда. Мы встретились с одной из лучших сборных, но перед ними была лучшая команда в мире. В этом разница. Эти игроки заслуживают всего: день за днем ​​они показывали свою преданность, солидарность, щедрость, талант. Они делают сложное легким.

Только вдумайтесь: под руководством нынешнего тренера испанцы не знают поражений уже 37 матчей подряд! Повторили рекорд итальянцев, у которых серия оборвалась в 2021 году. У парней де ла Фуэнте теперь впереди 38-я – игра мечты.

А кто составит им компанию, станет ясно уже 15 июля с финальным свистком встречи между действующими чемпионами мира – Аргентиной, и не бравшей кубок с 1966 года Англией.

