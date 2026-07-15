Луис де ла Фуэнте назвал сборную Испании лучшей в мире после победы над Францией на ЧМ

Сборная Испании по футболу стала первым финалистом чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, переиграв команду Франции со счетом 2:0 на стадионе в Техасе 14 июля. Соперником "красной фурии" в главном матче турнира станет победитель противостояния между Аргентиной и Англией. Почему полуфинал обернулся оглушительным провалом для французов, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории подходит к своему логическому завершению. В деле осталась лишь четверка сборных-лидеров рейтинга ФИФА, чего ранее в полуфиналах не случалось никогда. Более того, среди претендентов на победу в турнире в США, Канаде и Мексике – только бывшие чемпионы. Первый подобный случай с главного турнира планеты образца 1990 года.
Открывали всю эту красоту, пожалуй, две лучшие сборные нынешнего мундиаля. Что атака, что оборона у Франции и Испании до очной встречи работали что надо, да и сетка, в отличие от Англии и Аргентины, у них была погуще. Причем "красная фурия" вообще впервые пропустила на турнире лишь в четвертьфинале от сборной Бельгии, и этот гол пока остается единственным за весь чемпионат.
Да, скромные показатели в атаке у главного юного таланта мирового футбола прямо сейчас – Ламина Ямаля (всего один гол и ни одной результативной передачи). Но это не значило, что угрозы от этого 19-летнего тинейджера (отметил день рождения за пару дней до полуфинала) ждать не стоит. Правда, до игры с Францией Ямаль отметился с неспортивной стороны: за несколько часов до стартового свистка он опубликовал в соцсетях скрин трансляции полуфинала Лиги Наций 2025 года против Франции, где к 67-й минуте счет был 5:1 в пользу испанцев. Но не упомянул, что в итоге подопечные Луиса де ла Фуэнте едва не проиграли команде Дидье Дешама, пропустив трижды в оставшееся время игры.
Прежде подобные элементы публичного троллинга не раз выходили Ямалю боком. Но в этот раз именно он заложил фундамент будущей победы своих соотечественников.
Как и в том полуфинале Лиги наций, для французов все началось крайне сложно. Первые 20 минут – словно манная каша: вязкая, на любителя. Но внезапно в нее добавили славную ложку варенья: по крайней мере для тех, кто болеет за испанцев. Крайний защитник "трехцветных" Люка Динь замахивался в своей штрафной для выноса мяча, но из-за его спины вылетел Ямаль, и удар ногой вместо сферы пришелся по его корпусу. Микель Оярсабаль подошел к точке и положил в сетку ворот Майка Меньяна пятый для себя гол на нынешнем ЧМ – 1:0.
На этом испытания для Дешама не закончились: один из столпов обороны его команды Вильям Салиба завалился на газон на ровном месте – четкий сигнал о травме. Вместо него в пару к Дайо Упамекано в центр защиты вышел проведший на турнире всего одну игру Максанс Лакруа.
До перерыва он выглядел вполне надежно, но на 37-й минуте его партнеры едва не привезли второй гол в свои ворота. Меньян под давлением испанского нападения вынес мяч чужому, "красная фурия" быстро разогнала комбинацию с выводом под удар Фабиана Руиса – подставленная нога Упамекано чуть сбавила температуру.
А что Мбаппе, у которого, как и у Лионеля Месси, до полуфинала было 8 голов на нынешнем ЧМ? Килиану, как и его партнерам по атаке, было слишком душно. Французские игроки нападения тасовались, меняя позиции в надежде отыскать люфт в защитных построениях оппонента, но глухо как в танке. Как итог – пара-тройка пресных с точки зрения остроты дальних выстрелов, да пожарный выход из ворот на перехват Мбаппе голкипера Уная Симона.
В тайме втором "трехцветные" выглядели не лучше – уж больно хороша была Испания на их фоне. Практически безукоризненный матч от команды Луиса де ла Фуэнте: надежно сзади и конструктивно впереди. На 58-й минуте вообще сыграли буквально на разрыв – обороны соперника. Правый крайний защитник испанцев Педро Порро сам отдал пас в центр на Дани Ольмо и сам же ворвался через полуфланг под прием передачи в касание. Никакого офсайда, никого между ним и Меньяном, и мяч летит мимо французского голкипера в сетку – 2:0. Это был только второй удар в створ, и, как и первый, он стал голевым. Шансами тут явно решили не раскидываться.
Причем тут же "красная фурия" могла повести крупнее, однако "вне игры" настигло Ямаля, уносящегося вдаль от Люки Диня. Сборная Испании допустила лишь одну маленькую ошибочку: на 80-й минуте Симон решил повторить свой подвиг с перехватом мяча чуть ли не в середине поля, но случайно вынес его на Дезире Дуэ. Француз вместо того, чтобы бить, слишком затянул мхатовскую паузу, да настолько, что умудрился попасть в вернувшегося в шрафную голкипера. И это был едва ли не первый удар в створ за всю игру! Потом случилась еще парочка, с которыми вратарь справился с поразительным спокойствием, и на том огонь в сердцах команды Дешама угас.
Финалист ЧМ-2022 спустя четыре года довольствуется лишь игрой за третье место, который будет сыгран 18 июля. А ведь это мог быть уже третий главный матч мундиаля подряд, причем первый в этой серии – в "Лужниках" в 2018-м – стал триумфальным. Для Дидье Дешама, который верховодит сборной уже 14 лет, это была аж 26-я игра на чемпионатах мира, что стало новым рекордом, но он точно не мечтал о настолько бесславном вылете из очередной чемпионской гонки в своей карьере.
Давно не секрет, что для 57-летнего специалиста это последние мгновения на своем посту. И спустя считанные минуты после поражения инсайдер Фабрицио Романо анонсировал назначение на освобождающееся место Зинедина Зидана, который был в свободном плавании после ухода из мадридского "Реала" в 2021-м. Но 27-ю игру на чемпионатах мира Дешаму провести все же дадут.
А Луис де ла Фуэнте – просто браво. Поспособствовав взлету популярности голкипера команды Кабо-Верде Возиньи в первом туре, в остальных матчах его парни творили настоящую магию. И теперь попробуют замахнуться на нечто большее, выйдя в финал впервые с победного ЧМ-2010 и всего лишь второй раз за всю свою историю.
Только вдумайтесь: под руководством нынешнего тренера испанцы не знают поражений уже 37 матчей подряд! Повторили рекорд итальянцев, у которых серия оборвалась в 2021 году. У парней де ла Фуэнте теперь впереди 38-я – игра мечты.
А кто составит им компанию, станет ясно уже 15 июля с финальным свистком встречи между действующими чемпионами мира – Аргентиной, и не бравшей кубок с 1966 года Англией.
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