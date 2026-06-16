Число подписчиков вратаря Кабо-Верде Возиньи превысило 9 млн после матча с Испанией

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал суперзвездой чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. После встречи группового этапа против Испании 40-летний голкипер набрал более 9 миллионов подписчиков в соцсетях, отыграв на ноль против одной из сильнейших команд планеты. О судьбе, пожалуй, самого популярного человека в мире прямо сейчас расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Это безумие"

Фото: NurPhoto via Getty Images/Jose Breton/Pics Action

Матч группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Кабо-Верде, который состоялся в Атланте 15 июня, подарил одну из главных сенсаций первых дней турнира. Команда с живописного острова в Атлантическом океане, которая впервые стала участником мундиаля, остановила соперника с составом стоимостью более миллиарда долларов, сыграв вничью 0:0.

Да, поставив бронированный "автобус" у своих ворот, но при этом совершив всего один фол – рекорд в истории ЧМ. Но подарив огромный праздник каждому из почти полумиллиона жителей страны.

Одним из ключевых винтиков этого результата стал 40-летний голкипер Жозимар Жозе Эвора Диаш, который носит на игровом свитере прозвище Возинья (в переводе с португальского – "Бабуля"). Вратарь команды "Шавиш" из второй португальской лиги вместе с партнерами остановил Ламина Ямаля и компанию, совершив семь сейвов и став лучшим игроком исторической встречи. После финального свистка Возинья от переизбытка эмоций не смог сдержать слез.





Возинья голкипер сборной Кабо-Верде Отличный матч. Мы много трудились ради мечты и очень гордимся. Знали, что будет непросто. Мы приехали на чемпионат мира, чтобы биться. Знаю, некоторые считают нас маленькими и слабыми, но мы здесь, чтобы выкладываться по полной.

Возинья стал самым возрастным дебютантом чемпионатов мира, которому в первом же матче удалось оставить свои ворота "сухими". После игры полузащитник сборной Кабо-Верде и "Краснодара" Кевин Ленини в беседе с журналистами сравнил его с легендарным советским вратарем Львом Яшиным. Признание моментально прилетело со всего мира: например, великий форвард сборной Франции Тьерри Анри заявил, что без перфоманса голкипера Испания одержала бы уверенную победу.

"Зрители убеждены, что футбол крутится исключительно вокруг бомбардиров и суперзвезд. Но затем наступает такой вечер, и 40-летний вратарь становится главной новостью ЧМ. Возинья не просто отражал удары Испании – он не позволил целой нации отпраздновать победу. Каждый сэйв казался важнее предыдущего", – процитировало Анри издание As.



Фото: ISI Photos via Getty Images/Perry McIntyre/ISI Photos

Респектнул Возиньи и экс-голкипер сборной Испании Пепе Рейна. Он пообщался со своими кабо-вердийским коллегой в эфире одного из телеканалов.

"Поздравляю тебя, очень сильно", – сказал Рейна, чем вызвал у Возиньи бурю эмоций.

Пока голкипер Кабо-Верде раздавал интервью, в его соцсетях творилось настоящее безумие. До игры с Испанией его профиль в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) насчитывал примерно 40 тысяч подписчиков. К вечеру 16 июня – 9,3 миллиона! Это больше, чем у таких суперзвезд спорта, как, например, хоккеист Александр Овечкин, теннисистка Арина Соболенко и футбольный голкипер Джанлуиджи Доннарумма.

Узнав о стремительном росте аудитории фолловеров во время очередного интервью, Возинья лишь произнес: "Это безумие".

Во-многом, это стало реальностью не только благодаря потрясающей игре против испанцев. Дело в том, что во время матча бразильский телеканал Caze TV, чья аудитория насчитывает десятки миллионов человек, призвал подписываться на Возинью в соцсетях. Как видите, аудитория с удовольствием "клюнула" и сделала вратаря сборной Кабо-Верде едва ли не самым популярным человеком на планете прямо сейчас.

При этом выяснилось, что в жизни Возиньи есть и "российский след". На фоне шумихи автор аккаунта про танцы Валерия вспомнила, как голкипер проявил к ней интерес в 2021 году во время отдыха на Кипре, попросив в личных сообщениях научить его паре движений и провести с ним время на свидании. Но встрече африканского холостяка и российской красотки не суждено сбыться: Виктории нужно было возвращаться в Москву.

В подтверждение своих слов она опубликовала переписку с вратарем, который, по ее словам, был очень тактичен и вежлив.

"Я не смотрю футбол. Как я офигела (когда увидела голкипера по телевизору. – Прим. ред.)", – поделилась эмоциями тренер по танцам.

"Мама не приехала из-за проблем с деньгами"

Фото: NurPhoto via Getty Images/Ulrik Pedersen

Как у многих супергероев, у Возиньи было непростое детство.

Жозимар рос довольно ранимым ребенком: когда дети играли во дворе, при неудачах он так расстраивался, что убегал домой. Отсюда и прозвище, которое приклеилось к голкиперу, наверное, теперь уже до конца жизни.

"В своем районе я играл с парнями старше. Хорошо владел ногами, был бунтарем, не любил проигрывать. Меня часто били, и если не мог отомстить, уходил злым. А они смеялись и говорили, что я иду жаловаться бабушке и дедушке", – рассказывал голкипер в интервью ФИФА несколько лет назад.

К слову, спортсмен с любовью говорит о своих родных, и был очень подавлен, что его звездный час они не смогли увидеть своими глазами.





Возинья голкипер сборной Кабо-Верде Я плакал после игры, потому что в детстве рос с бабушкой и дедушкой, а они не смогли увидеть это. Они умерли несколько лет назад. Мама тоже не смогла быть на стадионе из-за проблем с визой и денег, которые нам нужно было заплатить. Мы не успели оформить визу вовремя.

Карьерный путь Возиньи тоже непрост. До 16 лет будущая звезда чемпионата мира не получал предложений от скаутов из-за небольшого роста, но в 17 ему улыбнулась удача – подвернулся вариант с ангольским клубом "Прогрешшу". Там-то он и стал Возиньей: в команде уже был игрок с его фамилией, поэтому он решил играть с "Бабулей" на спине.

Почти всю свою профессиональную жизнь он провел в далеко не самых топовых клубах Европы: выступал в чемпионатах Молдавии, Словакии, Кипра, пока не осел во второй португальской лиге. Его трансферная стоимость на данный момент – всего 50 тысяч евро, и она никогда не поднималась больше 600 тысяч. При этом у него заканчивается контракт с "Шавешем", и где он проведет будущий сезон, пока неясно.

Параллельно с футболом, Жозимар подрабатывал тренером по волейболу в одном из университетов Кабо-Верде. Но нынешним летом он не вышел на работу.

"У него небольшой компромисс – ЧМ по футболу. Мы пытались договориться, но, похоже, этот турнир на данный момент важнее института. Удачи тебе, чемпион!" – написано в соцсетях университета.

К слову, Возинья вообще не хотел ехать на мундиаль: возраст, старые травмы уже давали о себе знать. Убедили партнеры по команде и, как выяснилось, были правы.

Кабо-Верде проведет на чемпионате мира еще как минимум два матча: против Уругвая 22 июня и с Саудовской Аравией 27-го. А если Возинья со своей сборной сыграет эти встречи так же вдохновенно, как и против Испании, то там и до плей-офф недалеко.

