Число подписчиков вратаря Кабо-Верде Возиньи превысило 9 млн после матча с Испанией

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал суперзвездой чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. После встречи группового этапа против Испании 40-летний голкипер набрал более 9 миллионов подписчиков в соцсетях, отыграв на ноль против одной из сильнейших команд планеты. О судьбе, пожалуй, самого популярного человека в мире прямо сейчас расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Это безумие"
Матч группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Кабо-Верде, который состоялся в Атланте 15 июня, подарил одну из главных сенсаций первых дней турнира. Команда с живописного острова в Атлантическом океане, которая впервые стала участником мундиаля, остановила соперника с составом стоимостью более миллиарда долларов, сыграв вничью 0:0.
Да, поставив бронированный "автобус" у своих ворот, но при этом совершив всего один фол – рекорд в истории ЧМ. Но подарив огромный праздник каждому из почти полумиллиона жителей страны.
Одним из ключевых винтиков этого результата стал 40-летний голкипер Жозимар Жозе Эвора Диаш, который носит на игровом свитере прозвище Возинья (в переводе с португальского – "Бабуля"). Вратарь команды "Шавиш" из второй португальской лиги вместе с партнерами остановил Ламина Ямаля и компанию, совершив семь сейвов и став лучшим игроком исторической встречи. После финального свистка Возинья от переизбытка эмоций не смог сдержать слез.
Возинья стал самым возрастным дебютантом чемпионатов мира, которому в первом же матче удалось оставить свои ворота "сухими". После игры полузащитник сборной Кабо-Верде и "Краснодара" Кевин Ленини в беседе с журналистами сравнил его с легендарным советским вратарем Львом Яшиным. Признание моментально прилетело со всего мира: например, великий форвард сборной Франции Тьерри Анри заявил, что без перфоманса голкипера Испания одержала бы уверенную победу.
"Зрители убеждены, что футбол крутится исключительно вокруг бомбардиров и суперзвезд. Но затем наступает такой вечер, и 40-летний вратарь становится главной новостью ЧМ. Возинья не просто отражал удары Испании – он не позволил целой нации отпраздновать победу. Каждый сэйв казался важнее предыдущего", – процитировало Анри издание As.
Респектнул Возиньи и экс-голкипер сборной Испании Пепе Рейна. Он пообщался со своими кабо-вердийским коллегой в эфире одного из телеканалов.
"Поздравляю тебя, очень сильно", – сказал Рейна, чем вызвал у Возиньи бурю эмоций.
Пока голкипер Кабо-Верде раздавал интервью, в его соцсетях творилось настоящее безумие. До игры с Испанией его профиль в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) насчитывал примерно 40 тысяч подписчиков. К вечеру 16 июня – 9,3 миллиона! Это больше, чем у таких суперзвезд спорта, как, например, хоккеист Александр Овечкин, теннисистка Арина Соболенко и футбольный голкипер Джанлуиджи Доннарумма.
Узнав о стремительном росте аудитории фолловеров во время очередного интервью, Возинья лишь произнес: "Это безумие".
Во-многом, это стало реальностью не только благодаря потрясающей игре против испанцев. Дело в том, что во время матча бразильский телеканал Caze TV, чья аудитория насчитывает десятки миллионов человек, призвал подписываться на Возинью в соцсетях. Как видите, аудитория с удовольствием "клюнула" и сделала вратаря сборной Кабо-Верде едва ли не самым популярным человеком на планете прямо сейчас.
При этом выяснилось, что в жизни Возиньи есть и "российский след". На фоне шумихи автор аккаунта про танцы Валерия вспомнила, как голкипер проявил к ней интерес в 2021 году во время отдыха на Кипре, попросив в личных сообщениях научить его паре движений и провести с ним время на свидании. Но встрече африканского холостяка и российской красотки не суждено сбыться: Виктории нужно было возвращаться в Москву.
В подтверждение своих слов она опубликовала переписку с вратарем, который, по ее словам, был очень тактичен и вежлив.
"Я не смотрю футбол. Как я офигела (когда увидела голкипера по телевизору. – Прим. ред.)", – поделилась эмоциями тренер по танцам.
"Мама не приехала из-за проблем с деньгами"
Как у многих супергероев, у Возиньи было непростое детство.
Жозимар рос довольно ранимым ребенком: когда дети играли во дворе, при неудачах он так расстраивался, что убегал домой. Отсюда и прозвище, которое приклеилось к голкиперу, наверное, теперь уже до конца жизни.
"В своем районе я играл с парнями старше. Хорошо владел ногами, был бунтарем, не любил проигрывать. Меня часто били, и если не мог отомстить, уходил злым. А они смеялись и говорили, что я иду жаловаться бабушке и дедушке", – рассказывал голкипер в интервью ФИФА несколько лет назад.
К слову, спортсмен с любовью говорит о своих родных, и был очень подавлен, что его звездный час они не смогли увидеть своими глазами.
Карьерный путь Возиньи тоже непрост. До 16 лет будущая звезда чемпионата мира не получал предложений от скаутов из-за небольшого роста, но в 17 ему улыбнулась удача – подвернулся вариант с ангольским клубом "Прогрешшу". Там-то он и стал Возиньей: в команде уже был игрок с его фамилией, поэтому он решил играть с "Бабулей" на спине.
Почти всю свою профессиональную жизнь он провел в далеко не самых топовых клубах Европы: выступал в чемпионатах Молдавии, Словакии, Кипра, пока не осел во второй португальской лиге. Его трансферная стоимость на данный момент – всего 50 тысяч евро, и она никогда не поднималась больше 600 тысяч. При этом у него заканчивается контракт с "Шавешем", и где он проведет будущий сезон, пока неясно.
Параллельно с футболом, Жозимар подрабатывал тренером по волейболу в одном из университетов Кабо-Верде. Но нынешним летом он не вышел на работу.
"У него небольшой компромисс – ЧМ по футболу. Мы пытались договориться, но, похоже, этот турнир на данный момент важнее института. Удачи тебе, чемпион!" – написано в соцсетях университета.
К слову, Возинья вообще не хотел ехать на мундиаль: возраст, старые травмы уже давали о себе знать. Убедили партнеры по команде и, как выяснилось, были правы.
Кабо-Верде проведет на чемпионате мира еще как минимум два матча: против Уругвая 22 июня и с Саудовской Аравией 27-го. А если Возинья со своей сборной сыграет эти встречи так же вдохновенно, как и против Испании, то там и до плей-офф недалеко.