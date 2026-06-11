Матч-открытие чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике состоится 11 июня

XXIII чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. При этом турнир вызвал гнев фанатов и некоторых сборных еще до его начала. Все подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Безумные доходы и "грабительские" цены

Фото: Стадион Эрроухед в Канзас-Сити, США. AP Photo/Charlie Riedel

Чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике пройдет в 16 городах, большая часть из которых находится в Штатах – 11. Соответственно, американская публика получит и львиную долю матчей – 78 из 104.

Дальше – штрихи мегапроекта ФИФА и лично главы организации Джанни Инфантино. Во-первых, мундиаль еще никогда не шел так долго: футбол фанаты будут смотреть целых 39 дней. Во-вторых, на турнир отобрались сразу 45 сборных плюс 3, которые представляют страны-хозяйки. Их упаковали аж в 12 групп по 4 в каждую: для сравнения, на ЧМ-2022 в основной этап попали только 32 команды. Это укладывается в логику ФИФА по расширению географии ради возможности большему количеству стран стать причастными к главному событию четырехлетия.

Плюс деньги: чем больше гостей из разных государств купят билеты, хот-доги и прочие радости жизни болельщика, тем выше доходы организаторов и местного бизнеса. Только на одних проходках, по словам Инфантино, планируется заработать 3,1 миллиарда долларов. А всего – 11 миллиардов, что многократно больше по сравнению с турниром четырехлетней давности в Катаре.

Рассчитывать на столь амбициозные показатели ФИФА может в том числе за счет размера арен: к примеру, самый вместительный стадион турнира в Далласе, где могут разместиться 92 тысячи зрителей, примет наибольшее количество игр – 9. Да и в целом те же Штаты не заявили арены вместимостью менее 65 тысяч человек. В Мексике и Канаде есть стадионы поменьше (да и то на самом "маленьком" в Торонто 45 тысяч кресел), но это скорее исключения в списке гигантов.



Однако дело не только в размере: цены на билеты были настолько безумными, что Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) назвала их грабительскими и призвала прекратить продажи, а демократы в США уличили организаторов в накрутке стоимости. По данным Financial Times, американские отели даже пошли на снижение цен на номера, лишь бы не отпугнуть болельщиков.

Помогло не особо. Устроители чемпионата мира продавали билеты в пять этапов, и на финальном стоимость достигла космических масштабов. Чтобы увидеть финал на New York New Jersey Stadium 19 июля, за лучшие из оставшихся мест придется заплатить почти 33 тысячи долларов. При этом еще в апреле 2026 года они стоили примерно втрое меньше. Билеты попроще обходились фанатам не многим дешевле.

Инфантино отбивался: по его словам, все дело в законах США, где разрешена перепродажа проходок. По данным СМИ, на специальной платформе для ресейла были лоты на финал стоимостью в 2,3 миллиона долларов.





Джанни Инфантино президент ФИФА Если кто-то купит билет на финал за 2 миллиона долларов, я лично принесу ему хот-дог и колу, чтобы он отлично провел время.

При этом еще Клубный чемпионат мира в США в 2025 году показал, что местная публика не готова идти на абсолютно любые вывески – только на сочные. Самый яркий пример: антирекордом турнира стал матч между южнокорейским "Ульсаном" и южноафриканским "Мамелоди", который на 22-тысячной арене в Орландо (в список ЧМ она не вошла) смотрели всего 3 412 человек.

А ведь и на чемпионате мира далеко не все вывески выглядят завлекающе для нейтрального американского зрителя, который привык получать только самые лучшие развлечения. Безусловно, надежда на фанатов самих сборных, но многие из них живут в странах, которые не могут позволить себе заплатить десятки, сотни, а то и тысячи долларов всего за один билет. Плюс есть проблемы с въездом в страну, о которых поговорим чуть позже.

Зияющие дыры, как это было на некоторых матчах Клубного ЧМ, для турнира сборных могут стать настоящей катастрофой.

Те же, кто все же придет на стадион, смогут отдать деньги за еще одну услугу от ФИФА – "суперприветствие". Примерно за 79 долларов на табло во время игр будут выводить имена и страну фанатов, которые собрались на арене. В общем, деньги планируют делать даже на мелочах.

Легенды и карлики

Фото: AP Photo/Scott Taetsch - FIFA

Расширение числа участников мундиаля стало входным билетом для сборных, которые еще недавно и мечтать о таком турнире не могли.

Как пример – сборная Кюрасао, которой руководит легендарный Дик Адвокат. Да, старина еще в деле: 78-летний экс-главный тренер "Зенита" и сборной России даже подавал в отставку за пару месяцев до ЧМ из-за семейных проблем, но, все уладив, повез-таки команду на мундиаль. При этом в составе Кюрасао целых 25 натурализованных голландцев: а некоторые еще что-то про Марио Фернандеса в футболке России на домашнем чемпионате мира 2018 года говорили.

Кроме Кюрасао, в списке еще три дебютанта чемпионатов мира: Узбекистан, Капо-Верде и Иордания. Плюс на ЧМ отобралась такая команда, как Гаити, которая не приезжала на мундиаль 52 года. Возможно, это гадкие утята, которые превратятся в прекрасных лебедей, но сопротивление у них будет жесточайшее. Например, Кюрасао попало в квартет E к Германии, Эквадору и Кот-д'Ивуару, а Капо-Верде – в группу H к Испании, Уругваю и Саудовской Аравии.

К слову, испанцев суперкомпьютер Opta назвал фаворитами турнира, просчитав вероятность титула в их пользу в 16%. В тройке также Франция (12,9%) и Англия (10,8%). Вслед за ними идут действующие чемпионы – сборная Аргентины (10,1%), и в ее строю все так же феерит легендарный Лионель Месси. На месте и Португалия со своим многолетним бессменным вожаком Криштиану Роналду, и на их успех Opta дал 7%.



Фото: Последняя тренировка сборной Нидерландов перед чемпионатом мира по футболу. AP Photo/Patrick Post

При этом футбольный мир внезапно начал прислушиваться к мнению немецкого экономиста Йоахима Клемента. Он придумал собственную модель прогноза, основанную в том числе на количестве людей в стране, развитии инфраструктуры и любви местных жителей к футболу, а также позиции сборной в рейтинге ФИФА. Плюс немного удачи. В итоге Клемент угадал трех последних чемпионов мира, а в этот раз спрогнозировал победу Нидерландов в финале над Португалией. Посмотрим, бьет ли молния четырежды в одно и то же место.

Дерзкий прогноз сделал мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, который поставил на успех сборной Марокко. Да, это одна из сильнейших команд Африки, но причислять ее к явным фаворитам как-то не получается. Особенно после того, как Сенегал победил Марокко в финале последнего кубка континента, а через пару месяцев футбольные чиновники просто отобрали у них этот триумф в кабинетных играх. Якобы за то, что Сенегал возмутился чудовищным судейством в главном матче домашнего для Марокко Кубка Африки и демонстративно ушел с поля в знак протеста, что противоречит регламенту. Некрасивая история, от которой как-то неловко до сих пор.

К слову, до чемпионата мира добрались и 12 представителей клубов Российской Премьер-лиги. Причем двое – игроки "Зенита" Дуглас Сантос и Луис Энрике – попали в заявку сборной Бразилии. Также футболисты команд РПЛ образца сезона-2025/2026 есть в делегациях Мексики, Капо-Верде, Колумбии, Парагвая, Туниса, Демократической Республики Конго, Панамы и Ирана. Поэтому без знакомых лиц – не только мировых звезд, но и тех, за кем наблюдают российские болельщики дома, – мы точно не останемся.

Жесточайшие меры безопасности и адское пекло

Фото: Getty Images/Cristopher Rogel Blanquet

Антураж у нынешнего чемпионата мира тот еще. Главный триггер – участие сборной Ирана, которое было под вопросом из-за вооруженного конфликта с США. Причем по иронии судьбы все три матча группового этапа ближневосточная команда проведет именно в Штатах. В итоге было принято решение, что Иран будет прилетать в день игры, проводить встречу и тут же возвращаться на базу в Мексику (изначально должны были квартироваться в Аризоне).

Однако Белый дом при молчаливом кивании ФИФА приготовил для Ирана еще пару неприятных сюрпризов. Один из последних – федерации футбола страны аннулировали выделенные на местных фанатов билеты всего за несколько дней до турнира (по регламенту, каждой стране положено 8% проходок на игры своей сборной). В итоге тех, кто их купил, фактически лишили возможности поболеть за своих.

Кроме того, администрация США аннулировала визы части иранской делегации. Не футболистам и тренерам, а преимущественно чиновникам, но тем не менее. Власти Ирана громко возмущались, но ФИФА, когда дело доходит до вероятной конфронтации с Дональдом Трампом, стараются делать вид, что они "в домике".

При этом от беспрецедентных мер безопасности достается не только иранцам. В Сети появились видео, как сборные Сенегала и Узбекистана досматривали по прилете как самых законченных преступников. Также в интернете завирусилось фото легенды сборной Бельгии Кевина Де Брейне, которого, по данным СМИ, тщательно обыскивали на предмет наркотиков.

В результате таких жестких проверок и требований к въезжающим в США жертвой пал в том числе лучший арбитр Африки Омар Артан из Сомали. Штаты, несмотря на его действующую визу, просто отказали ему в попадании в страну без объяснения причин. И что же ФИФА? Да просто не стала защищать арбитра, заявив, что федерация "не участвует в иммиграционных процессах принимающего государства".





из заявления ФИФА Власти сообщили нам, что статус господина Артана в настоящее время не будет изменен.

Кроме того, жесточайшему семичасовому допросу в аэропорту Чикаго подвергся нападающий сборной Ирака Аймен Хуссейн (СМИ утверждают, что у игрока еще и тщательно проверяли телефон). Еще дольше – 12 часов – вопросами пытали фотографа делегации, после чего дали от ворот поворот.

"По итогам дополнительной проверки двух пассажиров один из них получил разрешение на въезд в США. Второго пассажира, фотографа, не допустили к въезду. Ему отказали из-за секретной информации, запрещенной в соответствии с законодательством США", – заявили ABC News в Погранично-таможенной службе страны.

Рисковала не попасть на турнир и сборная Демократической Республики Конго: все дело в Эболе, которая разбушевалась в этой стране. Когда пошли сообщения о распространении инфекции, Вашингтон принял решение запретить въезд в США всем без американского паспорта, посещавшим эту страну в недавнем прошлом. Тренировочный сбор африканцы планировали провести дома, однако из-за риска не поехать на ЧМ решили тренироваться в Бельгии. В итоге спортсмены все же были допущены, а вот фанаты ДР Конго, подпадающие под ограничения Белого дома, – нет.

Комментируя жесткие правила въезда в США, Дональд Трамп заявил журналистам то, что у многих и без его слов вертелось на языке.

"Мы тесно сотрудничаем, чтобы убедиться, что в нашу страну приезжают правильные люди", – заявил глава Белого дома.

При этом те участники и гости турнира, кто все же благополучно попал в страну (подобных проблем со стороны Канады и Мексики в целом нет), вынуждены терпеть другие испытания. Одно из них – погодные условия: в организации World Weather Attribution подсчитали, что четверть игр ЧМ пройдет при температуре 26 градусов, а на ряде других матчей будет выше 28. С учетом местного климата эффект сравним с тем, будто на улице 38 градусов жары, отметили ученые. Часть арен оснащена системами охлаждения воздуха, но не все.



Фото: Линдон Дайкс во время тренировки национальной сборной Шотландии по футболу на тренировочной базе в США. Getty Images/SNS Group/Craig Williamson

Похожие мысли в беседе с AFP озвучил и исследователь французского Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) Пакито Бернар.





Пакито Бернар представитель французского Национального института здравоохранения и медицинских исследований Будет сочетание рисков: сильная жара, загрязнение воздуха, влажность и даже, для некоторых стадионов, риск лесных пожаров. В США шлейфы дыма способны распространяться на десятки, даже сотни километров.

Эти и другие климатические факторы, по его мнению, могут сильно сказаться на зрелищности поединков.

"И дело не только в выносливости и соотношении между бегом на длинные дистанции и быстрым бегом, но и в качестве воздуха, снижении способности выполнять технические приемы и обрабатывать информацию об окружающей обстановке", – подчеркнул специалист.

На этом фоне, по данным The Touchline, запасным игрокам сборных разрешат оставаться в раздевалках.

Еще одна большая проблема – грозы: протокол США гласит, что, если в радиусе восьми миль замечена молния, игра временно прерывается, игроки убегают в подтрибунку, а зрителей перемещают в безопасные зоны на стадионе. Причем матч начнется только через 30 минут после последней молнии. Таким образом, пауза может длиться вплоть до нескольких часов. Год назад на Клубном чемпионате мира такие ситуации были, и ничего хорошего в плане зрелищности это не дало.

При этом из Штатов никуда не делась преступность. По данным The New York Times, в ночь на 6 июня произошла стрельба в Канзас-Сити неподалеку от тренировочной базы сборной Англии. В результате шутинга пострадали девять человек. Самих англичан в тот момент на базе не было, но обстановка все равно более чем тревожная.

В то же время за сутки до старта турнира взрывоопасная ситуация вспыхнула в Мексике: проезд к стадиону "Ацтека", где пройдет церемония открытия и первый матч, заблокировали тысячи членов местного профсоюза работников образования. Таким образом, они добиваются повышения зарплаты и других поблажек. Власти хоть и называют происходящее "провокацией", но применять жесткость пока не спешат.

